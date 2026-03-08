Igor Mulas – Su dimmi

Con “Su dimmi”, Igor Mulas torna con un brano che esplora uno dei territori più delicati delle relazioni: il momento in cui un sentimento sta nascendo ma la paura di esporsi rischia di bloccarlo. È una canzone che si muove tra introspezione e sincerità emotiva, raccontando quel fragile equilibrio tra desiderio e timore che spesso accompagna le storie appena sbocciate.

Il cuore del brano è proprio questa tensione: la consapevolezza di aver trovato qualcuno di importante e, allo stesso tempo, la difficoltà di lasciarsi andare completamente. “Su dimmi” diventa così una riflessione sull’importanza delle parole e della chiarezza nei rapporti, sull’urgenza di liberarsi dai pesi del passato per permettere a qualcosa di nuovo di crescere.

La scrittura di Mulas punta su un linguaggio diretto e sentimentale, in linea con il suo percorso nel pop cantautorale. Il brano invita a rallentare, ad ascoltare la propria interiorità e a trovare il coraggio di fidarsi di ciò che il cuore suggerisce, anche quando la razionalità prova a trattenere.

Anche il videoclip accompagna questa dimensione emotiva con un’estetica particolare: la performance è costruita come una sorta di scena teatrale, dove il canto si alterna a momenti di interpretazione quasi coreografica. I movimenti evocano gesti rituali e richiami simbolici, mentre il bianco e nero delle immagini viene attraversato da onde di colore in movimento, creando un contrasto visivo suggestivo.

Cantautore pop di origini sarde, Igor Mulas ha costruito il proprio percorso artistico tra Italia e Regno Unito. Dopo il diploma si trasferisce a Londra, dove studia canto presso il City Lit approfondendo diversi stili vocali, dal pop al rock, dal soul all’opera fino al blues. Questa esperienza internazionale segna profondamente la sua formazione musicale, pur lasciando intatta la scelta di scrivere e cantare principalmente in italiano.

Nel corso degli anni ha pubblicato diversi lavori discografici, tra cui Io sono Igor Mulas, Tutto è giusto, A un passo da me e il cover album in inglese Starlight, partecipando anche a numerose manifestazioni musicali e festival dedicati alla canzone italiana.

Con “Su dimmi”, Mulas continua a sviluppare una scrittura che mette al centro l’emotività e la dimensione personale dei rapporti, offrendo una canzone che parla di vulnerabilità ma anche della forza necessaria per superarla. Un invito, semplice ma universale, a lasciarsi guidare dalla sincerità dei sentimenti.