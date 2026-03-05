Top 5 This Week

Mondo Cane: a proposito della Guerra in Iran

Mondo Cane
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta ironizza sulle giustificazioni morali delle guerre: tra propaganda e sospetti di distrazione mediatica, il dibattito finisce in un insulto, mostrando quanto il confronto politico possa diventare cinico e sterile.

