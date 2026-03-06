Top 5 This Week

Mondo Cane: bloccati alle Maldive…

Mondo Cane
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta ironizza sulle difficoltà di rientro dei turisti italiani bloccati all’estero: mentre uno dei due cani è preoccupato, l’altro spiega con cinico realismo che il ritorno dipende dal portafoglio o dall’essere classificati “fragili”.

