Mondo Cane: il diritto internazionale secondo gli USA e secondo la Spagna

La vignetta ironizza sullo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Spagna: da una parte l’approccio americano all’interventismo e alla guerra “preventiva”, dall’altra la posizione spagnola più prudente, segnata anche dal ricordo dell’intervento in Iraq considerato da molti un errore e una tragedia. Il dialogo tra i due cani mostra così un conflitto tra visioni opposte della politica internazionale e del diritto.