Mondo Cane: il Referendum

Mondo Cane
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta ironizza sulla promessa di una “giustizia più veloce”: il cane con gli occhiali prende sul serio lo slogan politico, mentre l’altro, stupito, ne svela il paradosso.

