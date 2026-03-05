Top 5 This Week

Mondo Cane: la Guerra “lampo”

Mondo Cane
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta ironizza sulla contraddizione tra retorica pacifista e realtà dei conflitti: mentre si parla di guerra, riemerge sarcasticamente il tema del Nobel per la Pace, evidenziando il paradosso della politica internazionale.

