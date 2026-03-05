Top 5 This Week

Mondo Cane: l’utilizzo delle basi italiane…

Mondo Cane
La vignetta ironizza sul rapporto tra alleanza militare e vincoli costituzionali. Il cane con il cilindro USA chiede con naturalezza l’uso delle basi per i caccia, mentre quello con il cilindro italiano ricorda, stupito, l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra di aggressione. La battuta sui “grossi piccioni” sottolinea la satira: quando il diritto ostacola la guerra, basta cambiare il nome alle cose per aggirarlo.

