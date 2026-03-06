Top 5 This Week

Mondo Cane: non siamo in guerra…

Mondo Cane
Redazione
Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta gioca sull’ironia tra parole e realtà: mentre il cane con i capelli biondi, assicura alla radio che l’Italia non è in guerra e non vuole entrarci, l’altro si chiede se lo “scudo aereo” funzionerà come lo “scudo penale” promosso dal governo…

Redazione
Redazione
Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

