Mondo Cane: truppe USA in Iran?

La vignetta usa l’ironia per criticare la logica dell’interventismo militare: mentre uno dei due soldati-cani ripete lo slogan patriottico “L’America è grande!”, l’altro pone la domanda più semplice e disarmante: “Cosa ci facciamo in Iran?”.

Il contrasto tra propaganda e realtà sul campo suggerisce il dubbio che spesso accompagna gli interventi militari: decisioni prese in nome di grandi obiettivi geopolitici possono lasciare i soldati e l’opinione pubblica a chiedersi quale sia davvero il senso della guerra.

Il tema richiama il dibattito attuale sulla possibile escalation del conflitto con l’Iran: gli Stati Uniti e Israele hanno già colpito centinaia di obiettivi militari iraniani e non è escluso che l’operazione possa estendersi ulteriormente, mentre resta incerta la prospettiva di un coinvolgimento diretto di truppe sul terreno.

In questo senso, la vignetta riassume una domanda che spesso emerge nei conflitti: tra slogan e geopolitica, chi combatte finisce per chiedersi perché si trovi davvero lì.