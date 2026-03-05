Top 5 This Week

Related Posts

Mondo Cane: vittime di Guerra

Mondo Cane
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

La vignetta mette a confronto due tragedie senza fare una gara tra dolori: ricorda che dietro i numeri della guerra, 165 bambine in Iran e oltre 20.000 bambini uccisi a Gaza secondo dati citati da organizzazioni umanitarie, ci sono vite reali.

Il sarcasmo dei due cani evidenzia l’assurdità della politica e della propaganda: quando i morti diventano numeri da confrontare, si perde il senso umano della tragedia.

Previous article
Mondo Cane: la Guerra “lampo”
Mondo Cane: la Guerra “lampo”
Next article
Mondo Cane: il diritto internazionale secondo gli USA e secondo la Spagna
Mondo Cane: il diritto internazionale secondo gli USA e secondo la Spagna
Redazione
Redazionehttp://www.mondoraro.org
Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

Popular Articles