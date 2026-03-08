Sergio Casabianca – De Visu

Con De Visu, Sergio Casabianca presenta un lavoro che mette al centro l’ascolto reciproco e la profondità del linguaggio musicale. Il disco ruota attorno alla title track omonima, un brano che racchiude in modo emblematico lo spirito dell’intero progetto: una composizione articolata, ricca di cambi di direzione e momenti sorprendenti, capace di catturare l’attenzione senza perdere fluidità.

“De Visu” si sviluppa attraverso una struttura dinamica, costruita su contrasti e improvvise aperture sonore. La scrittura non segue percorsi lineari ma preferisce muoversi tra tensioni e rilanci, lasciando spazio a un dialogo costante tra i musicisti. Il risultato è un brano che richiede attenzione, ma che restituisce anche un senso di libertà espressiva e coinvolgimento.

Per Casabianca questa composizione rappresenta uno dei momenti più significativi del progetto. Il brano unisce diverse sfumature sonore e riflette il forte affiatamento del trio che lo interpreta: un equilibrio fatto di fiducia reciproca, concentrazione e spontaneità. La complessità della struttura non diventa mai ostacolo, ma piuttosto uno spazio di esplorazione musicale che rende l’ascolto stimolante e appagante.

Il videoclip che accompagna la title track sottolinea proprio questa dimensione collettiva. Realizzato da Kemedia con la regia e il montaggio di Gianluca Scalia, il video mette al centro la performance musicale e l’interplay tra i musicisti. Gli strumenti diventano il linguaggio principale di comunicazione, mentre sguardi, sorrisi e gesti raccontano la complicità che nasce durante l’esecuzione.

Con De Visu, Sergio Casabianca propone così un lavoro che privilegia la sostanza musicale e il dialogo tra interpreti. Un disco che invita ad ascoltare con attenzione, lasciandosi guidare da una scrittura ricca di sfumature e dalla naturale energia che nasce quando la musica prende forma dal vivo, tra concentrazione e libertà creativa.