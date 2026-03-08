Toronto, la città delle arti

Toronto, capitale della provincia canadese dell’Ontario, è una destinazione ideale per gli appassionati d’arte. La città, tra le più grandi del Nord America, ospita numerosi musei e gallerie di grande importanza, che offrono un panorama culturale ricco e variegato.

Il Royal Ontario Museum (ROM) è il museo più grande del Canada e comprende oltre quaranta gallerie. Le sue collezioni spaziano dalle opere d’arte agli oggetti di storia naturale e includono la più vasta raccolta al mondo di scheletri di uccelli e mammiferi. Tra le sezioni più affascinanti spicca la Far East Collection, la più grande collezione di reperti dell’Estremo Oriente fuori dalla Cina. Il suo pezzo più celebre è la Ming Tomb, una tomba completa di guerriero risalente al XVII secolo e l’unica tomba cinese completa esposta in Occidente.

Il Gardiner Museum of Ceramic Art, in passato collegato al Royal Ontario Museum, è un museo interamente dedicato alla ceramica. La collezione comprende più di duemila opere e attraversa epoche e stili diversi: dalle ceramiche precolombiane fino alle raffinate porcellane europee del XVIII e XIX secolo.

Un’altra istituzione fondamentale è l’Art Gallery of Toronto, nota per le sue importanti collezioni di arte europea e canadese. Tra le attrazioni principali c’è l’ampia raccolta di sculture di Henry Moore, una delle più grandi al mondo. Lo stesso artista progettò personalmente lo spazio espositivo destinato a questa collezione negli anni Settanta.

Da oltre trent’anni il Textile Museum of Canada celebra l’arte tessile proveniente da tutto il mondo. La collezione permanente comprende più di 12.000 tessuti, alcuni dei quali risalgono a oltre duemila anni fa. I pezzi provengono da più di duecento regioni diverse e raccontano l’evoluzione delle tecniche e dei motivi decorativi fino ai design contemporanei.

Tra i musei più originali della città c’è il Bata Shoe Museum, ospitato in un edificio dalla forma curiosa che ricorda una scatola da scarpe, progettato dall’architetto Raymond Moriyama. Il museo ospita una mostra semi-permanente intitolata History of Shoes, con circa 4.500 esemplari che ripercorrono la storia delle calzature nel tempo e nel mondo: dai sandali dell’antico Egitto fino ai moderni tacchi a spillo degli anni Novanta. Accanto a questa esposizione principale, il museo propone anche altre gallerie dedicate a mostre temporanee durante l’anno.

Grazie alla varietà dei suoi musei e alla ricchezza delle collezioni, Toronto si conferma una città dove arte, storia e creatività si incontrano, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale completa e sorprendente.