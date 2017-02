Francesco Alberoni – L’amore e gli Amori

Connect on Linked in

Il grande amore nasce fra persone che hanno coscientemente e appassionatamente messo l’amore al primo posto, messo l’amato al primo posto, felici di farlo. Hanno sempre scelto ciò che era utile e faceva piacere all’amato, dimenticando se stessi, il proprio egoismo, il proprio orgoglio.

L’amore che dura, per loro, è stato un continuo miracolo, una continua e stupefacente sorpresa. Si sono posti sempre la stessa domanda: “Mi ami?”. Ogni volta hanno ricevuto sempre la stessa risposta, con il batticuore: “Sì, ti amo”. E ogni volta ne sono stati esultanti e felici. Perché l’amore dura rinascendo.

L’amore dura solo innamorandosi continuamente.

Torna a parlare d’amore, il sociologo Francesco Alberoni, grande studioso delle relazioni umane e dei sentimenti. In questo suo nuovo libro, “L’amore e gli amori” (Edizioni Leima) che arriva in libreria il 9 febbraio e che inaugura una collana interamente dedicata allo studioso, Alberoni descrive in modo essenziale, e con lo stile asciutto e diretto che lo caratterizza, le principali forme delle relazioni di coppia.

L’autore, attraverso esempi, storie di vita e aneddoti, analizza quello che succede tra due persone sia durante l’adolescenza che in età adulta, spiegando la differenza tra un’infatuazione e un’amicizia erotica, il colpo di fulmine e l’amore che dura, ma non solo. Perché ci possono essere diversi tipi di innamoramento, inquinato, frenato, ferito, come si possono provare differenti infatuazioni, da dominio, da perdita, competitiva, da evasione, tutte diverse dal vero innamoramento.

Un libro che consentirà al lettore di capire che tipo di esperienza amorosa sta vivendo, o magari di riconoscere tra le pagine l’amore che sogna e che vorrebbe vivere.

SCHEDA LIBRO

Titolo: L’amore e gli amori. Tanti tipi di amore, proviamo a conoscerli

Autore: Francesco Alberoni

Editore: Edizioni LEIMA

Collana: Opera omnia di Francesco Alberoni

Genere: saggio sull’amore e sulle relazioni

Posizionamento consigliato: Saggistica, sociologia

Pagine: 208

Formato: 14 x 22 cm

Rilegatura: brossura con cucitura a filo refe

Uscita: febbraio 2017

Prezzo: 15 euro

ISBN: 978-88-98395-53-8

SINOSSI

In questo libro l’autore descrive in modo semplice e con esempi, le principali forme di amore erotico in modo che ciascuno di noi possa riconoscere che tipo di esperienza sta vivendo e quali siano le possibili conseguenze. Alberoni inizia il suo excursus a partire dagli amori dell’infanzia, dell’adolescenza e della giovinezza; per poi passare alle fantasie amorose, alle relazioni puramente sessuali, agli amori senza passione e senza gelosia e a quelli che invece vivono tormentati da questo tarlo. Il sociologo esamina le varie forme dell’amicizia erotica; le infatuazioni, fra cui quella da perdita, quella competitiva, quella divistica e quella da dominio. Infine si esamina il vero innamoramento, che talvolta è come una grande fiammata che dura poco, ma altre volte si conserva vivo perché rinasce.

L’AUTORE

Francesco Alberoni è il più noto sociologo italiano. Ha insegnato all’Università di Milano, di Trento e di Losanna. È stato rettore dell’Università di Trento e dell’Università IULM di Milano. Ha studiato i movimenti collettivi (Movimento e istituzione, Sonzogno, 2014) e i processi amorosi (Innamoramento e amore, Rizzoli, 1979; L’arte di amare, Sonzogno, 2012). Con Edizioni Leima ha pubblicato nel 2015 il volume Tradimento. Come l’America ha tradito l’Europa e altri saggi 2012-2015.