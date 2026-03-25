Spring-Heeled Jack: il misterioso “demone saltatore” della Londra vittoriana

Nell’Inghilterra dell’Ottocento, il nome “Jack” ricorre spesso nelle leggende urbane legate a figure oscure e inquietanti. Accanto al più noto Jack lo Squartatore, un altro personaggio contribuì ad alimentare paure e racconti popolari: Spring-Heeled Jack, cioè Jack dai tacchi a molla, passato alla storia come il misterioso “saltatore” capace di apparire all’improvviso e scomparire con balzi impressionanti.

La sua vicenda si colloca nella Londra vittoriana, un mondo fatto di nebbia, strade poco illuminate, periferie in espansione e una popolazione sempre più suggestionata da cronache nere e racconti sensazionalistici. In questo contesto nacque la leggenda di una figura spaventosa che aggrediva i passanti, soprattutto donne, per poi fuggire compiendo salti considerati quasi disumani. Fu proprio questa sua straordinaria agilità a dargli il nome con cui è ancora ricordato.

I primi episodi attribuiti a Spring-Heeled Jack risalgono alla fine degli anni Trenta dell’Ottocento. Le testimonianze iniziarono a circolare rapidamente, trasformandolo in breve tempo in uno dei grandi misteri della Londra del tempo. Secondo molti racconti, l’uomo — o la creatura — compariva improvvisamente nelle zone periferiche della città, terrorizzava le vittime con atteggiamenti aggressivi e poi si allontanava con incredibili balzi, superando cancelli, muri e ostacoli come se non esistessero.

Le descrizioni del suo aspetto variarono da testimone a testimone, elemento che contribuì a renderne ancora più sfuggente l’identità. Alcuni lo descrivevano come un uomo elegante, quasi un gentiluomo, mentre altri parlavano di una figura diabolica, dall’aspetto quasi sovrumano. In molte versioni aveva occhi ardenti, artigli metallici o mani simili ad artigli, un lungo mantello scuro e un copricapo nero. Altri ancora sostenevano che il suo volto fosse mostruoso e il suo comportamento animalesco. Questa varietà di testimonianze rese difficile distinguere il confine tra realtà, paura e fantasia.

Uno degli elementi più impressionanti della leggenda era proprio il modo in cui riusciva a fuggire. Si raccontava che potesse lanciarsi in aria con salti altissimi, come se fosse dotato di molle ai piedi o di una forza fuori dal comune. Da qui derivò il soprannome “Spring-Heeled”, che lo rese immediatamente riconoscibile nell’immaginario popolare. In un’epoca in cui i giornali diffondevano con grande enfasi ogni dettaglio macabro o misterioso, questa caratteristica bastò a trasformarlo in una figura quasi soprannaturale.

Con il passare del tempo, gli avvistamenti non rimasero confinati a Londra. Episodi simili furono segnalati anche in altre parti del Regno Unito, in particolare nelle Midlands e in Scozia. Questo ampliamento geografico contribuì a rendere Spring-Heeled Jack un fenomeno nazionale, più vicino a una leggenda vivente che a un semplice criminale. Ogni nuova testimonianza alimentava il mito, e ogni incongruenza sembrava rafforzarlo anziché indebolirlo.

Ancora oggi non è chiaro se dietro Spring-Heeled Jack si nascondesse una persona reale, magari un aggressore particolarmente abile e travestito, oppure se la sua figura fosse il risultato di una serie di episodi diversi, amplificati dalla stampa e dalla suggestione collettiva. Alcuni storici hanno ipotizzato che si trattasse di uno scherzo crudele, forse imitato da più individui nel tempo. Altri ritengono che la leggenda si sia sviluppata a partire da aggressioni realmente avvenute, poi trasformate in un racconto sempre più fantastico.

A rendere il personaggio così duraturo fu soprattutto il suo aspetto ambiguo: non era un assassino seriale nel senso moderno del termine, ma nemmeno un semplice teppista. Era qualcosa di più sfuggente, una presenza notturna sospesa tra uomo, mostro e fantasma urbano. Per questo, quando gli episodi cominciarono a diminuire, la sua figura non scomparve del tutto, ma si trasferì nell’immaginario popolare, diventando protagonista di storie, illustrazioni, opuscoli e racconti sensazionali.

Spring-Heeled Jack è così rimasto una delle più curiose leggende metropolitane inglesi. La sua storia riflette bene le paure della società vittoriana: il terrore dell’ignoto, la fragilità della sicurezza urbana, il fascino per il macabro e la tendenza a trasformare un fatto di cronaca in mito. Ancora oggi il suo nome continua a evocare l’immagine di una figura nera che balza nella notte, seminando il panico prima di sparire nell’oscurità.