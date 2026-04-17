Trump ed il tentativo di “ricatto” all’Europa: guerra, cherosene e lo scandalo Epstein che nessuno vuole dire ad alta voce

C’è una domanda che aleggia, scomoda, quasi proibita, mentre l’Europa scopre di avere carburante per poche settimane e si prepara a un’estate di voli a rischio: chi sta davvero guadagnando da questa crisi?

Perché i numeri sono troppo evidenti per essere ignorati. Nel giro di un mese, gli Stati Uniti passano dal rappresentare una quota marginale delle importazioni europee di cherosene a coprirne quasi la metà. Dal 3% al 40%. Non è una variazione. È una presa di posizione. È una sostituzione rapida, quasi chirurgica, proprio nel momento in cui il Medio Oriente si incendia e lo stretto di Hormuz diventa un imbuto geopolitico.

E qui entra il punto che molti analisti iniziano a sussurrare, anche se raramente viene messo nero su bianco con chiarezza: le crisi non sono mai solo crisi, sono anche occasioni di potere.

La linea dura adottata da Trump verso l’Iran, l’escalation costante, la tensione mantenuta alta come stato permanente, non possono essere lette solo in chiave militare. C’è chi sostiene che dietro ci sia anche una logica più cinica: usare il caos internazionale per rafforzare il ruolo degli Stati Uniti come fornitore indispensabile, soprattutto verso un’Europa strutturalmente fragile sul piano energetico e cercare di “distogliere” l’attenzione dal caso Epstein, che vede coinvolto Trump ed altri “potenti”. Negli Stati Uniti continuano a pesare ombre pesanti legate proprio al caso Epstein, uno scandalo che ha lambito ambienti politici e finanziari di altissimo livello. In questo contesto, il sospetto che una politica estera aggressiva possa servire anche a spostare l’attenzione, a saturare lo spazio mediatico con crisi internazionali, non è un’idea isolata. È una lettura, che ovviamee divide, ma per quanto mi riguarda è più che veritiera.

Non si tratta di stabilire verità definitive, ma di osservare una coincidenza inquietante: mentre cresce la pressione interna, cresce anche la tensione esterna. E mentre il mondo guarda altrove, qualcuno rafforza la propria posizione economica.

Nel frattempo, in Europa, si costruisce una narrazione perfetta. Si parla di voli cancellati, di razionamenti imminenti, di estate compromessa. Si crea un clima di ansia diffusa che prepara il terreno a una sola conclusione accettabile: comprare dove il carburante c’è, a qualsiasi prezzo e in qualsiasi condizione.

È così che la paura diventa uno strumento. Non serve imporre. Basta far percepire l’urgenza.

E mentre i cittadini europei si preparano a pagare di più, a viaggiare peggio o a non viaggiare affatto, il mercato si riorganizza. I flussi cambiano, i fornitori si consolidano, le dipendenze si rafforzano. La guerra resta sullo sfondo, con il suo carico reale di distruzione e vittime, ma i suoi effetti economici si propagano con precisione quasi matematica e decisamente studiata a tavolino.

La vera questione, allora, non è se mancherà il cherosene. È capire chi ha interesse che manchi abbastanza da creare panico, ma non abbastanza da fermare il business e così abbastanza da aumentare i profitti.