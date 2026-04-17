Leggendo America Go Away! Come difendersi dal potere che sta travolgendo il mondo di Sara Lucaroni, ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a un libro che non chiede permesso. Entra diretto, con un tono deciso, quasi combattivo, e si prende lo spazio per dire qualcosa che oggi molti percepiscono ma faticano a mettere a fuoco: la sensazione che esista un potere globale, pervasivo, difficile da individuare ma molto concreto nei suoi effetti.

Uno degli aspetti più riusciti del libro, a mio avviso, è proprio questa capacità di dare forma a un disagio diffuso. Lucaroni riesce a intercettare quel sentimento di smarrimento che nasce di fronte a fenomeni complessi come la globalizzazione, l’influenza culturale e politica degli Stati Uniti, e il ruolo dei grandi attori economici e tecnologici. Non si limita a descriverli in modo astratto, ma li rende narrativamente vivi, accessibili, quasi tangibili. Il lettore non resta fuori: viene coinvolto, chiamato in causa.

Il titolo potrebbe far pensare a una posizione ideologica rigida, ma leggendo si scopre un lavoro più articolato. Il libro non è solo una critica all’America in quanto tale, ma piuttosto un’analisi di un certo modello di potere, che ha trovato negli Stati Uniti uno dei suoi centri principali. In questo senso, l’autrice riesce a spostare il discorso da una semplice contrapposizione geografica a una riflessione più ampia sui meccanismi di influenza, controllo e narrazione.

Ho apprezzato anche lo stile. Non è accademico né distaccato. È un linguaggio giornalistico ma personale, capace di tenere insieme informazione e posizione. Questo rende la lettura scorrevole e, soprattutto, efficace: il libro si legge con facilità, ma lascia tracce. Non è uno di quei testi che scorrono senza attrito. Ogni tanto si ferma, punge, costringe a riflettere.

Un altro punto di forza è il tentativo di offrire non solo una diagnosi, ma anche una direzione. Il sottotitolo parla di “difendersi”, e infatti il libro suggerisce, più o meno esplicitamente, la necessità di sviluppare uno sguardo critico, di non accettare passivamente ciò che viene presentato come inevitabile. Non propone soluzioni semplici, ma invita a una forma di consapevolezza attiva, che è forse il primo passo per qualsiasi cambiamento reale.

Naturalmente, proprio questa forza espressiva può essere vista anche come un limite da chi cerca un’analisi più neutra o più rigorosamente documentata. Ma è anche ciò che dà al libro la sua identità. America Go Away! non nasce per essere un trattato freddo, ma per aprire una discussione, per spostare il punto di vista, per creare una frattura nel modo abituale di leggere la realtà.

Alla fine, ciò che mi resta è l’impressione di un libro che funziona soprattutto come stimolo. Non pretende di esaurire il tema, ma riesce a mettere in movimento qualcosa nel lettore. E in un panorama spesso saturo di analisi prevedibili o sterilmente equilibrate, questa capacità di scuotere, pur mantenendo una certa coerenza argomentativa, è già un valore non banale.