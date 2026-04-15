Trump contro il Papa, ma il problema è Trump

L’attacco di Donald Trump contro Papa Leone XIV non è una semplice intemperanza. È l’ennesima prova dell’inadeguatezza politica e morale di un presidente che ha fatto della violenza verbale una forma di governo. Definire il pontefice “debole” e “terribile” sulla politica estera perché osa opporsi alla guerra e denunciare la disumanità della forza è perfettamente coerente con il metodo Trump: insultare chiunque non si pieghi, ridurre ogni dissenso a un nemico da schiacciare, trasformare il potere in sopraffazione.

Il punto, però, non è solo il Papa. Il punto è che Trump governa da anni con una grammatica tossica: aggressione, umiliazione, minaccia, disprezzo. È una lingua che non resta mai soltanto lingua. Quando il potere legittima la brutalità, la brutalità scende nelle istituzioni, nelle strade, nei corpi. Le campagne anti-immigrazione della Casa Bianca e le operazioni dell’ICE sono diventate per molti il simbolo di uno Stato che colpisce duro, spesso nel nome della sicurezza, ma con effetti devastanti sulla dignità umana.

È qui che l’inadeguatezza di Trump diventa qualcosa di più grave di una postura autoritaria. Diventa una responsabilità politica diretta nel clima che produce. Un presidente che alimenta il culto della forza, che descrive migranti e oppositori come minacce interne, che normalizza il disprezzo verso chi è vulnerabile, costruisce un’America più feroce anche contro il proprio popolo. Non è solo una questione di stile. È una questione di conseguenze.

Lo scontro con Leone XIV illumina anche un’altra verità: Trump non tollera alcuna autorità morale che non sia subordinata a lui. Il Papa ha criticato la guerra, ha insistito sul fatto che non si possa usare Dio per giustificare la violenza e ha scelto di non arretrare davanti agli attacchi. È questo che Trump non sopporta: la presenza di una voce che non si lascia intimidire e che continua a denunciare ciò che il potere vorrebbe rendere normale.

Ed è proprio sulle guerre che il fallimento di Trump si fa più pesante. La sua amministrazione viene accusata di aver alimentato conflitti, esasperato crisi internazionali e rafforzato una politica estera fondata sulla forza anziché sulla diplomazia. In questo quadro, il legame con Israele appare a molti non come una semplice alleanza strategica, ma come una convergenza politica e militare dentro una spirale di devastazione che ha prodotto accuse sempre più gravi, comprese quelle di crimini di guerra e di corresponsabilità nelle violazioni del diritto internazionale.

Quando un presidente sceglie la forza come riflesso automatico e la propaganda come copertura morale, la linea che separa la guerra dichiarata dall’abisso dell’impunità si assottiglia fino quasi a sparire. E quando a questo si aggiunge una retorica che presenta ogni critica come tradimento, ogni opposizione come minaccia, ogni dissenso come nemico interno, il risultato non è leadership: è radicalizzazione del potere.

Poi c’è l’altra ombra, quella che non scompare mai davvero: Jeffrey Epstein. Qui il tema resta tra i più pesanti e tossici che continuano a gravitare attorno alla figura di Trump. Il suo nome è stato più volte accostato, negli anni, allo scandalo Epstein e a tutto il carico di accuse e interrogativi che quel sistema di sfruttamento sessuale e abusi su minori porta con sé. Anche quando Trump nega, minimizza o prova a prendere le distanze, quella vicinanza resta una macchia politica e morale che continua a inseguirlo.

E come spesso accade, alla violenza verbale Trump aggiunge la provocazione spettacolare. Dopo l’attacco al Papa, ha pubblicato un’immagine in cui era raffigurato come Gesù. Un gesto che ha suscitato indignazione e polemiche, apparso a molti come l’ennesima esibizione di narcisismo politico, di delirio simbolico e di disprezzo verso ogni limite istituzionale, religioso e umano. Poco dopo, l’immagine è stata cancellata. Ma il punto resta: anche quel gesto racconta un’idea del potere fondata non sul servizio, ma sull’adorazione di sé.

Ecco allora il vero senso di questo scontro con il Papa. Trump attacca Leone XIV perché Leone rappresenta tutto ciò che Trump non può essere: un’autorità che non urla per sembrare forte, che non umilia per sembrare virile, che non bombarda per sembrare decisiva. Quando il pontefice dice di non avere paura e di voler continuare a parlare contro la guerra, non sta solo replicando a un insulto presidenziale. Sta mettendo a nudo l’essenza del trumpismo: la pretesa che la forza basti a farsi ragione, che la crudeltà sia realismo, che la menzogna sia leadership.

Trump può insultare il Papa, i migranti, gli avversari, i giornalisti, chiunque ostacoli il suo racconto. Ma resta il fatto politico essenziale: la sua leadership continua a essere associata a brutalizzazione del linguaggio pubblico, repressione dura sull’immigrazione, escalation militare, alleanze fondate sulla devastazione e ombre persistenti sul caso Epstein. Non è il profilo di un uomo forte. È il ritratto di un potere che, sentendosi contestato, risponde come sempre nello stesso modo: alzando la voce per non far vedere il vuoto.