Edgar Cayce, il guaritore in trance e il veggente di Atlantide

Tra i grandi nomi del mistero del Novecento, Edgar Cayce occupa un posto singolare, quasi impossibile da classificare fino in fondo. Non fu soltanto un veggente, né soltanto un guaritore, né semplicemente un uomo capace di cadere in stati alterati di coscienza. Fu qualcosa di più ambiguo e più magnetico: un interprete dell’invisibile che sosteneva di attingere a una memoria universale, a un archivio occulto dell’esistenza dove il passato, il presente e perfino le vite anteriori restavano impressi come segni in una sostanza immateriale. Per questo il suo nome rimane legato a un’aura potentissima, sospesa tra guarigione, profezia e rivelazione cosmica. E soprattutto a un’immagine che ancora oggi continua a esercitare un richiamo oscuro: quella di Atlantide.

Cayce passò alla storia come il “profeta di Atlantide”, ma il suo rapporto con il paranormale, secondo quanto raccontava lui stesso, cominciò molto presto. Aveva solo sette anni quando disse di aver udito una voce improvvisa che lo invitava a usare i doni innati che possedeva per guarire gli altri. È un episodio che, preso da solo, potrebbe sembrare una semplice suggestione infantile. Ma nella sua vicenda assume il tono di una chiamata, di un primo richiamo proveniente da una dimensione altra. Come se il suo destino fosse stato segnato fin dall’infanzia da una forma di ascolto anomalo, una disponibilità a lasciarsi attraversare da qualcosa che non apparteneva alla coscienza ordinaria.

La caratteristica più celebre di Cayce fu infatti la capacità di entrare in trance e, in quello stato, ricevere visioni, informazioni, diagnosi e immagini di mondi scomparsi. Era in quei momenti che, secondo i testimoni, il suo linguaggio cambiava, si faceva più fluido, più sicuro, quasi appartenesse a una mente diversa. Tra tutte le sue rivelazioni, quelle su Atlantide sono certamente le più famose e le più perturbanti. Cayce non si limitava a parlarne come di una civiltà perduta. Ne descriveva la distruzione con una precisione impressionante, come se non stesse ricostruendo una leggenda, ma ricordando una catastrofe vissuta in prima persona.

Convinto sostenitore della reincarnazione, affermava infatti di essere stato, in un’esistenza precedente, un sacerdote di Atlantide e di aver assistito impotente alla rovina di quel continente. Non si trattava, nella sua visione, di una fine naturale o inevitabile, ma di una punizione nata dall’abuso di forze immense. Atlantide, secondo Cayce, sarebbe stata distrutta due volte. La prima a causa di un’esplosione legata all’uso di sostanze impiegate per sterminare giganteschi animali che infestavano la terra. La seconda per via di un potentissimo cristallo, capace di concentrare l’energia solare sul continente stesso, trasformandolo in un’arma contro chi lo aveva creato. È un’immagine che unisce mito, tecnologia perduta e punizione cosmica, come se la civiltà atlantidea fosse stata annientata non dalla sua debolezza, ma dalla sua stessa hybris.

Secondo queste visioni, i sopravvissuti di Atlantide non si sarebbero estinti del tutto. Sarebbero fuggiti in Egitto, in Messico, in Perù, trasportando frammenti del loro sapere e ponendo le basi di antichi templi e civiltà. In questa prospettiva, il mondo antico appariva a Cayce come una geografia segreta di eredità atlantidee, una mappa invisibile in cui i grandi centri sacri del passato erano legati da una stessa sorgente remota. Il suo racconto trasformava così Atlantide da leggenda sommersa a origine nascosta di molte culture, quasi un battito sotterraneo ancora vivo sotto le rovine del mondo.

Ma la fama di Cayce non nacque soltanto da queste visioni. A renderlo celebre furono soprattutto le sue profezie. Si disse che avesse preannunciato il crollo di Wall Street del 1929, la seconda guerra mondiale, grandi eruzioni vulcaniche e altri eventi catastrofici. Alcune delle sue predizioni si fissarono nell’immaginario proprio per il loro tono apocalittico, come quella secondo cui l’emisfero occidentale sarebbe stato sconvolto da violente eruzioni e devastazioni, fino a colpire città gigantesche e simboliche come Los Angeles, San Francisco e New York. Qui il suo ruolo di veggente si salda a quello del profeta classico: non colui che semplicemente vede il futuro, ma colui che avverte l’umanità di una frattura imminente.

Eppure Cayce non si definiva propriamente un medium. Non parlava di spiriti che lo possedevano né di entità che usavano la sua voce. Descriveva piuttosto le proprie esperienze come un accesso a ciò che chiamava Akasha, una specie di memoria collettiva universale, un immenso deposito di informazioni dove ogni evento, ogni vita, ogni gesto restava registrato. Questa idea, potentissima e ancora oggi magnetica, lo colloca in una tradizione diversa da quella spiritica classica. Non un canale degli spiriti, ma un lettore di un archivio cosmico. Non un evocatore, ma un interprete di una memoria invisibile che attraversa tutto.

Il fascino di Edgar Cayce nasce anche dal contrasto tra la straordinarietà dei suoi doni e la relativa semplicità del suo profilo umano. Non era considerato un intellettuale geniale né un uomo di cultura eccezionale. Eppure imparò a servirsi dell’autoipnosi e, attraverso di essa, a sintonizzarsi con quella che chiamava coscienza universale. È quasi questo il dettaglio più destabilizzante della sua storia: il fatto che un uomo apparentemente ordinario potesse, entrando in trance, parlare come se avesse accesso a un sapere immenso e remoto. Per molti fu proprio questa semplicità a renderlo credibile. Sembrava troppo poco teatrale per essere un semplice impostore.

Durante le sue letture, Cayce sosteneva di poter cogliere ogni dettaglio psicofisico delle persone che si rivolgevano a lui. Diceva di vedere il corpo, il disagio, le fratture invisibili tra mente e organismo, ma anche i legami tra i problemi presenti e il comportamento tenuto non soltanto in questa vita, ma in esistenze precedenti. In lui la guarigione non era mai separata dalla visione morale e spirituale. Non si limitava a proporre rimedi. Quando lo riteneva necessario, indicava anche al paziente come cambiare modo di vivere, come correggere abitudini, pensieri, posture interiori. Le sue indicazioni cercavano sempre di essere comprensibili, come se la vera cura dovesse nascere non solo dalla sostanza prescritta, ma da una trasformazione della coscienza.

Questo è uno dei motivi per cui la sua figura non può essere ridotta a quella di un semplice guaritore occulto. Cayce operava in un territorio molto più complesso, dove diagnosi, reincarnazione, etica personale, salute e destino si intrecciavano in un unico sistema. Per i suoi seguaci, le sue letture contenevano spesso dati che si sarebbero rivelati sorprendentemente esatti, e le guarigioni attribuitegli contribuirono a costruire intorno a lui un’aura quasi sacrale. Per i detrattori, naturalmente, restava un uomo discutibile, sospeso tra autosuggestione, coincidenza e fervore visionario. Ma è proprio questa frizione a mantenere vivo il suo mito.

Perché Edgar Cayce continua a inquietare e affascinare non tanto per l’infallibilità, che nessun veggente umano potrebbe vantare senza ombre, ma per la qualità del suo sguardo. Un uomo che affermava di aver visto il crollo di una civiltà scomparsa, che parlava di cristalli devastanti, di memorie cosmiche, di vite anteriori e di catastrofi future, e che al tempo stesso si sedeva davanti a persone comuni per indicare loro come curarsi e come vivere meglio. In lui il cosmico e il quotidiano si toccavano continuamente. Atlantide e il malato, il destino del pianeta e il dettaglio del corpo, la profezia e la medicina.

E forse è proprio questo a renderlo ancora oggi così magnetico. Perché Cayce sembra incarnare l’idea, tanto antica quanto perturbante, che il sapere più alto non serva soltanto a prevedere il crollo dei mondi, ma anche a lenire il dolore degli individui. Un ponte fra l’abisso e la carne. Fra il mito e la diagnosi. Fra il passato perduto e il futuro temuto. Un veggente, sì. Ma soprattutto un uomo che cercò di leggere, nella nebbia dell’invisibile, non solo la fine delle civiltà, ma anche la sofferenza concreta di chi gli stava davanti.