Annie Jones, la donna barbuta che trasformò l’anomalia in destino

Tra le figure più celebri e inquietanti del mondo dei sideshow, Annie Jones occupa un posto quasi leggendario. Il suo volto, reso inconfondibile dalla barba che la natura le impose fin dalla nascita, divenne uno dei simboli più noti dell’universo circense ottocentesco, un’icona sospesa tra meraviglia, crudeltà dello sguardo altrui e un talento che andava ben oltre la singolarità del suo aspetto. Quando venne al mondo, nel 1865 in Virginia, il mento era già coperto di peli. Ancora oggi non si conosce con assoluta certezza la causa di quella crescita anomala, anche se si pensa che potesse trattarsi di irsutismo, una condizione che provoca nelle donne una distribuzione dei peli simile a quella maschile.

La sua carriera cominciò quando non aveva ancora compiuto un anno. Una neonata, già trasformata in fenomeno da esibire, già proiettata in quel teatro ambiguo dove il corpo umano diventava spettacolo. Fu P.T. Barnum a metterla in mostra nel suo celebre American Museum, comprendendo immediatamente il potenziale di fascino e turbamento racchiuso in quella bambina dal volto impossibile da dimenticare. Il successo fu tale che Barnum offrì ai genitori un contratto triennale da 150 dollari a settimana, una cifra notevole che segnava già il confine tra opportunità e sfruttamento, tra fortuna economica e perdita definitiva di una vita normale.

Molto presto Annie venne conosciuta come la “Bearded Girl”, la ragazza barbuta. A cinque anni portava già baffi e basette, e il pubblico ne era rapito. Ma la popolarità, in quel mondo feroce di tendoni e impresari, attirava anche appetiti più oscuri. Altri reclutatori di spettacoli volevano strapparla a Barnum, e qualcuno fu disposto a spingersi ben oltre la semplice trattativa. Mentre si trovava sotto la custodia della balia assegnatale, Annie venne rapita da un frenologo di New York, deciso a esibirla per conto proprio. Il gesto aveva qualcosa di spaventoso e rivelatore: la bambina non era più vista come persona, ma come creatura preziosa da contendersi, quasi una reliquia vivente del bizzarro.

Per fortuna fu ritrovata nello stato di New York, ma neppure allora l’incubo cessò subito. Il rapitore, in un tentativo disperato e delirante, sostenne addirittura che la piccola fosse sua figlia. La questione arrivò in tribunale, e fu lì che la verità si impose nella forma più semplice e più umana: Annie corse tra le braccia dei suoi veri genitori. Il giudice chiuse il caso, e da quel momento la madre restò molto vicina alla figlia durante il resto della sua vita da performer, quasi a proteggerla da un mondo che aveva già mostrato quanto potesse essere vorace.

Da adulta Annie Jones continuò a esibirsi come “Bearded Lady” o “Bearded Woman”, diventando una presenza tra le più celebri dei circuiti di Ringling Bros. e Barnum & Bailey. Ma col tempo riuscì a costruirsi un’identità che non fosse fatta solo di barba e stupore. Si distinse anche per le sue doti musicali, conquistando una fama che andava oltre il semplice shock visivo. In un ambiente che tendeva a ridurre le persone a etichette, Annie cercò di essere qualcosa di più del proprio volto eccezionale. E forse proprio in questo tentativo sta la parte più nobile e struggente della sua vicenda.

Negli ultimi anni si impegnò anche in una piccola ma significativa battaglia culturale. Cercò di contrastare l’uso della parola “freak” per definire gli artisti dei sideshow, opponendosi a quel termine che li inchiodava a una mostruosità di comodo, utile solo ad alimentare il morbo del pubblico. Ma la sua protesta non riuscì a cambiare davvero le cose. E la tristezza di questa sconfitta sta tutta in una frase che sembra racchiudere il peso della sua esistenza: alla fine della sua vita, non aveva conosciuto altro che quella di un freak. È un epitaffio crudele, perché suggerisce che il mondo non le abbia mai concesso davvero di uscire dal ruolo che aveva scelto per lei.

Fu sposata due volte, e dal secondo marito rimase vedova. Ma anche fuori dal circo la normalità continuò a sfuggirle come una terra promessa mai raggiunta. Durante una visita alla casa della madre, a Brooklyn, si ammalò gravemente. Morì di tubercolosi nel 1902, a soli trentasette anni.

La storia di Annie Jones resta una delle più emblematiche e dolorose tra quelle del grande teatro del diverso. Non soltanto perché il suo volto barbuto ne fece una leggenda, ma perché in lei si riflette l’intera ambiguità di un’epoca capace di applaudire, sfruttare, ammirare e ferire nello stesso istante. Annie trasformò un’anomalia in mestiere, ma il prezzo fu altissimo: vivere tutta la vita dentro lo sguardo degli altri, senza poterne mai uscire davvero.