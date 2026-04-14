L’astronauta di Palenque e il sarcofago che sembra venire dalle stelle

Ci sono immagini antiche che non si limitano a raccontare un passato remoto. Lo sfidano. Lo deformano. Lo aprono come una ferita da cui affiora qualcosa che assomiglia inquietantemente al futuro. Tra tutte, poche hanno acceso l’immaginazione quanto la celebre lastra del sarcofago di Palenque, una delle raffigurazioni più enigmatiche mai emerse dal mondo maya. Per molti è soltanto un capolavoro funerario, carico di simboli religiosi e cosmologici. Per altri, invece, è qualcosa di molto più destabilizzante: la prova scolpita nella pietra di un sapere impossibile, di una memoria remota che sembra parlare il linguaggio dell’astronautica.

Palenque, immersa nel Messico antico, non è un luogo qualsiasi. È una città che porta addosso il peso di una grandezza sepolta, un punto in cui la civiltà maya ha lasciato testimonianze tanto raffinate quanto indecifrabili. Ma è soprattutto il celebre sarcofago rinvenuto nella tomba a rendere questo sito una delle soglie più inquietanti dell’archeologia del mistero. La grande lastra di pietra che lo ricopre, imponente e minuziosamente scolpita, mostra una figura umana in una posizione che, agli occhi moderni, provoca subito un brivido di riconoscimento. Non sembra semplicemente sdraiata o in atto rituale. Sembra alla guida di una macchina.

Ed è qui che l’enigma si accende davvero.

Chi osserva quella scena con occhi liberi dai codici accademici vi scorge qualcosa di sorprendente: un uomo inclinato in avanti, quasi proteso nello sforzo, con le mani che paiono agire su comandi, il corpo raccolto come in una cabina stretta, un piede che sembra poggiarsi su una sorta di pedale, e davanti a lui strutture che ricordano strumenti, leve, apparati meccanici. L’impressione complessiva è sconcertante. Sembra il pilota di un modulo, il conducente di un veicolo lanciato verso l’alto o precipitato dal cielo. Non un re morto, non un sacerdote in estasi, ma un astronauta.

Dentro la tomba fu trovato lo scheletro di un uomo maturo, alto per gli standard dell’epoca, con il volto coperto da una maschera di giada. La sola presenza di quel corpo, custodito con tanta solennità, già suggerisce che non ci si trovi davanti a una sepoltura ordinaria. Ma è l’accostamento tra il defunto e l’immagine scolpita sopra di lui a generare il vero turbamento. Se quella figura rappresenta davvero ciò che sembra rappresentare, allora ci troviamo davanti a una memoria codificata, a un messaggio sepolto, a una scena che potrebbe raccontare non soltanto una morte, ma una provenienza.

Alcuni hanno ipotizzato che, rapportando le dimensioni della figura a quelle del morto, il veicolo scolpito dovesse essere piuttosto piccolo, quasi un modulo di discesa, una capsula più che una nave vera e propria. L’idea ha qualcosa di vertiginoso. Non un’astronave gigantesca, ma una macchina compatta, costruita per attraversare una soglia, per toccare il suolo, per portare qualcuno giù dalle stelle o di nuovo verso di esse. Ed è proprio questa ipotesi, a metà tra suggestione e incubo, a rendere Palenque una calamita per chi sospetta che il passato dell’umanità sia stato molto meno terrestre di quanto vogliamo credere.

Ma c’è un altro elemento che getta benzina sul mistero. Come riuscirono i Maya, con i mezzi che attribuiamo loro, a collocare un lastrone tanto enorme in uno spazio funerario così ristretto? La sola gestione materiale di quella pietra appare ancora oggi impressionante. Il trasporto, il posizionamento, la precisione. Tutto lascia intuire una capacità tecnica notevole. E tuttavia il vero problema non è solo come abbiano mosso la lastra, ma come abbiano concepito ciò che vi è raffigurato. Perché scolpire una figura in una postura tanto dinamica, tanto innaturale per l’iconografia funeraria ordinaria, se non si voleva suggerire qualcosa di preciso?

Chi ha realizzato quell’opera sembrava sapere esattamente cosa stava facendo. Non ha inciso linee a caso. Non ha improvvisato un insieme confuso di simboli. Ha costruito una scena complessa, coerente, quasi tecnica. Una scena che, riletta oggi, sembra anticipare immagini che appartengono all’era spaziale. Ed è proprio qui che sorge la domanda più inquietante di tutte: com’è possibile che una civiltà antica abbia lasciato una raffigurazione tanto simile a quella di un pilota moderno?

La risposta convenzionale parla di simboli religiosi, di alberi cosmici, di viaggio ultraterreno, di mitologia del passaggio tra i mondi. Ed è una risposta che, sul piano storico, conserva una sua logica. Ma il fascino dell’astronauta di Palenque nasce proprio dal fatto che questa spiegazione non riesce a spegnere del tutto l’impressione visiva. Perché certe immagini colpiscono prima dell’interpretazione. E quella figura continua, ostinatamente, a sembrare un uomo in volo.

I Maya, del resto, hanno lasciato tracce di una conoscenza del cielo che ancora oggi lascia interdetti. Osservavano le stelle, i cicli, i punti cardinali, il moto celeste con una precisione che fa pensare a una familiarità profonda con il cosmo. Ma da dove veniva questa sapienza? Era soltanto il frutto di secoli di osservazione e di genio umano, oppure dietro di essa si nascondeva un incontro, una trasmissione, una scintilla venuta da altrove? È qui che il mistero si apre come un abisso. Perché nessuno può dimostrare con certezza che Palenque racconti una visita extraterrestre. Ma nessuno, guardando quella lastra senza pregiudizi, può negare fino in fondo il brivido che provoca.

L’astronauta di Palenque continua così a restare sospeso tra due mondi. Da una parte l’archeologia, con la sua prudenza, i suoi simboli, le sue letture codificate. Dall’altra l’immaginazione cosmica, il sospetto che il nostro passato custodisca tracce di qualcosa che non osiamo ancora chiamare per nome. In mezzo, c’è quella pietra. Fredda, antica, immobile. Eppure ancora capace di farci sentire piccoli, come ogni volta che il passato sembra sapere troppo.

Forse non sapremo mai chi sia davvero la figura scolpita sul sarcofago di Palenque. Un re in viaggio verso l’aldilà. Un iniziato immerso in un simbolismo sacro. Oppure il ricordo fossilizzato di un contatto impossibile. Ma una cosa è certa: quella lastra continua a guardare il nostro presente come se volesse dirci che la storia umana non è lineare, che certe conoscenze affiorano dove non dovrebbero, e che a volte le pietre sepolte raccontano verità che la memoria ufficiale non sa più sostenere.

E allora la domanda resta, intatta e perturbante: chi ha davvero insegnato ai popoli antichi a guardare il cielo in quel modo? E soprattutto, cosa videro, per lasciare scolpita nella pietra un’immagine che somiglia così tanto a un uomo lanciato tra le stelle?