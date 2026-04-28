Zombie veri, quando il morto vivente è solo pessima farmacologia

Gli zombie hanno avuto una carriera migliore di molti attori: cinema, fumetti, videogiochi, magliette, tazze, apocalissi da salotto. Da George Romero in poi, il morto vivente è diventato il coinquilino indesiderato dell’immaginario pop: cammina male, grugnisce peggio e ha una dieta socialmente problematica.

Ma prima di finire sotto i riflettori di Hollywood, lo zombie aveva un’origine molto diversa. Non era il cliente pallido del supermercato post-apocalittico, bensì una figura legata alle tradizioni haitiane e al folklore vodou. E qui la faccenda diventa meno cinematografica e molto più inquietante.

Ad Haiti, l’idea dello zombie non è soltanto una favola da raccontare a luce spenta. Nella tradizione locale, lo zombie è una persona privata della propria volontà, dichiarata morta dalla comunità e poi riportata in una condizione di esistenza marginale, quasi sospesa. In pratica: non il morto che torna, ma il vivo a cui viene tolta la vita sociale. Una burocrazia dell’orrore, con meno timbri e più terrore.

Secondo alcuni racconti e studi antropologici, dietro certe storie di “zombificazione” ci sarebbero pratiche criminali fondate sull’uso di sostanze capaci di provocare uno stato di immobilità estrema, confusione e apparente morte. Il punto non è creare un mostro, ma ingannare chi osserva: familiari, vicini, perfino chi dovrebbe constatare il decesso. Una truffa biologica, insomma. Il corpo rallenta, la persona non reagisce, e il confine tra vita e morte diventa abbastanza sfocato da farci inciampare sopra la ragione.

Naturalmente, la realtà è molto meno elegante del mito. Nessun esercito di cadaveri obbedienti, nessun richiamo lunare, nessun “cervelliii” recitato con convinzione teatrale. Qui si parla di vittime: persone che, dopo traumi, intossicazioni, isolamento o violenze, possono presentare danni fisici e psicologici gravi. Problemi di memoria, difficoltà motorie, confusione, paura, perdita dell’identità sociale. Altro che horror: siamo più vicini al reparto “l’umanità ha di nuovo avuto una pessima idea”.

C’è poi un dettaglio che la cultura pop dimentica spesso: in queste storie la morte è comunque sempre in agguato. Non quella scenografica, con la nebbia e la colonna sonora, ma quella vera, sporca, banale. Una persona sepolta viva rischia di soffocare. Una sostanza usata per alterare lo stato del corpo può uccidere. Un rituale violento, mascherato da potere mistico, può trasformarsi in omicidio con un costume folklorico addosso.

La cosa più disturbante, però, non è l’idea che qualcuno possa sembrare morto. È che una comunità possa considerarlo tale anche dopo il ritorno. Nelle storie haitiane, lo zombie non spaventa perché vuole mangiare i vivi. Spaventa perché mostra quanto sia fragile l’identità umana quando gli altri smettono di riconoscerla.

Alla fine, lo zombie più credibile non è quello che esce dalla tomba. È quello prodotto dalla paura, dall’abuso, dalla superstizione e dalla violenza. Il cinema gli ha dato mascelle cadenti e camminata da lunedì mattina. La realtà, purtroppo, gli ha dato qualcosa di molto più efficace: il silenzio.