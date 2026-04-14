Gef, la mangusta che parlava e i misteri di Harry Price

Nel 1932, in una remota fattoria chiamata Cashen’s Gap, nei pressi di Dalby, sull’Isola di Man, prese forma uno dei casi più strani, sfuggenti e disturbanti della storia del paranormale. Tutto cominciò con rumori inspiegabili provenienti dalla casa, suoni insoliti, presenze avvertite più che viste, come se qualcosa si muovesse dietro le pareti, sopra il soffitto, nelle intercapedini stesse della quiete domestica. Non erano semplici scricchiolii di una vecchia abitazione esposta al vento. C’era, a detta degli abitanti, una volontà. Una coscienza. Una presenza.

James Irving, che viveva nella casa, raccontò di aver visto un’ombra misteriosa e poi, sbirciando attraverso una fessura del soffitto, di aver scorto una sorta di zampa animale. Ma la vera frattura con la normalità avvenne un attimo dopo. Il proprietario di quella zampetta cominciò a parlargli. Non con versi, non con suoni indistinti, ma in inglese. Disse di chiamarsi Gef e di essere un “mongoose”, una mangusta. Da quel momento la fattoria non fu più una semplice casa di campagna, ma il centro di un enigma che mescolava infestazione, creatura sconosciuta e intelligenza beffarda.

Gef, secondo i racconti, non era un animale qualsiasi. Diceva di conoscere lingue diverse, di leggere nel pensiero, di sapere cose impossibili da sapere. Si comportava come una presenza capricciosa, invisibile e insieme invadente, capace di insinuarsi nella vita quotidiana con una naturalezza quasi offensiva. Non appariva facilmente, non si lasciava catturare, ma parlava, commentava, osservava. Era come se nella casa si fosse installata una coscienza estranea, un’entità che usava il corpo di una bestiola per rendersi meno terrificante, o forse più assurda. E spesso l’assurdo, quando bussa alla realtà con troppa precisione, fa ancora più paura del mostruoso.

La notizia si diffuse rapidamente. Sull’Isola di Man arrivarono giornalisti, curiosi, studiosi del paranormale. La stampa locale si gettò sul caso con famelico entusiasmo e il nome di Gef iniziò a circolare ben oltre i confini della piccola isola. Si racconta persino che uno showman americano offrì una somma enorme pur di portare lo strano essere negli Stati Uniti e mostrarlo come meraviglia vivente. Ma Gef non era creatura da palcoscenico. O forse non era creatura affatto. Perché più cresceva l’interesse, più lui sembrava sottrarsi, comparendo solo nei racconti, nelle voci, negli echi di chi sosteneva di averlo sentito.

Poi, come spesso accade nei grandi casi del mistero, l’attenzione calò. Gli anni passarono e un nuovo proprietario della fattoria dichiarò addirittura di aver sparato a uno strano animale. Ma bastò davvero quel gesto a chiudere la vicenda? Oppure Gef era già altrove, già svanito, già tornato in quella zona opaca dove finiscono le entità che si manifestano senza mai lasciarsi possedere? La verità, come accade nelle storie migliori e più inquietanti, non si lasciò afferrare.

Tra coloro che si recarono a Cashen’s Gap vi fu anche Harry Price, uno dei più celebri investigatori del paranormale del suo tempo. La sua presenza aggiunge alla vicenda di Gef un’ombra ancora più interessante. Price non era un visionario ingenuo, né un semplice cacciatore di fantasmi in cerca di gloria. Era un uomo che aveva dedicato la vita a inseguire il confine tra il vero e il falso, tra il fenomeno autentico e la messinscena. Aveva smascherato medium, denunciato frodi, strappato maschere a chi trasformava il soprannaturale in trucco. Eppure, anche un uomo così, davanti a certi casi, finiva per trovarsi di fronte a un muro di nebbia.

Durante la sua permanenza sull’Isola di Man, Gef non si fece vedere né sentire. Quasi avesse deciso di sottrarsi proprio allo sguardo di chi poteva analizzarlo con maggiore lucidità. Questo dettaglio è profondamente perturbante. Se si fosse trattato di una banale truffa, Price avrebbe forse potuto smontarla. Se fosse stato un animale ordinario, si sarebbe potuto catturare. Ma Gef rimase inafferrabile. Assente nel momento decisivo. Come fanno spesso le presenze che sembrano nutrirsi della soglia, non della prova.

La figura di Harry Price, del resto, merita da sola una penombra di mistero. Nato nel 1881 a Shrewsbury, si avvicinò giovanissimo al soprannaturale, segnato da un episodio di poltergeist incontrato quando aveva appena quindici anni. Pur seguendo l’attività familiare, continuò a coltivare un’ossessione crescente per sedute spiritiche, case infestate, medium e manifestazioni anomale. Ma la sua non era credulità. Era una forma di caccia. Price smascherò molti impostori, tra cui il medium Jean Guzik, che nel 1923 rivelò tutta la miseria dei suoi “prodigi” quando si scoprì che materializzava orrori usando mani, piedi e rozzi accorgimenti nascosti nell’oscurità. Creature terrificanti, occhi spettrali, grugniti: tutto si dissolse nella scoperta di calze di nylon e vernice fosforescente. Price conosceva bene il teatro dell’inganno. E proprio per questo, quando non riusciva a chiudere un caso, il mistero diventava ancora più pesante.

Il nome di Price è legato soprattutto a un luogo che ancora oggi, pronunciato a bassa voce, sembra trattenere freddo tra le sillabe: Borley Rectory. Una casa vittoriana costruita nel 1863 per il reverendo Henry Bull, nei pressi del confine tra Essex e Suffolk, destinata a diventare una delle abitazioni più sinistre della storia inglese. Quando Price vi giunse, accompagnato da un giornalista, trovò già ad attenderlo una leggenda nera: quella di una monaca del XIV secolo uccisa per una storia d’amore proibita con un monaco. Una leggenda romantica e crudele, perfetta per impregnare di attesa una casa già disposta al perturbante.

Durante il periodo delle indagini, la residenza era abitata dal reverendo Foyster e dalla giovane moglie Marienne. Con l’arrivo della donna, i fenomeni sembrarono intensificarsi. Oggetti che volavano. Colpi nei muri. Suoni improvvisi. Materializzazioni. Una violenza invisibile che sembrava scegliere proprio la giovane moglie come centro magnetico. Una notte fu scaraventata giù dal letto. Un’altra volta il marito venne investito da una pioggia di sassi. Poi apparvero scritte sui muri, messaggi rivolti a Marienne, suppliche provenienti da qualcosa che pareva chiedere preghiere, liberazione, pace. La casa sembrava non solo infestata, ma abitata da una volontà capace di articolare il proprio tormento.

Price sospettò che Marienne potesse essere, in qualche modo, il fulcro inconscio di gran parte dei fenomeni. Non necessariamente una truffatrice, ma forse un catalizzatore, una di quelle persone attorno a cui l’invisibile sembra prendere forma. È un tema antico e mai del tutto risolto del paranormale: certe presenze si manifestano perché ci sono, o perché trovano in qualcuno una porta aperta? Quando i Foyster lasciarono la casa, Borley Rectory tornò infatti insolitamente quieta, come se una corrente si fosse spenta.

Nel 1939, però, la casa fu distrutta da un incendio improvviso, e anche questo parve un sigillo finale troppo teatrale per non lasciare dubbi. Ma non era finita. Nel 1943 uno scavo nei sotterranei riportò alla luce il teschio e la mascella di una donna, dettaglio che sembrò restituire consistenza alla leggenda della monaca assassinata. Price non riuscì mai a dare una spiegazione definitiva a ciò che era accaduto. Morì nel 1948 lasciandosi dietro archivi, appunti, testimonianze e soprattutto una sensazione mai dissipata: che in certi luoghi, e in certi casi, la verità non si faccia mai prendere interamente.

Negli anni successivi, il materiale lasciato da Price è stato riletto, rivisitato, discusso. Eppure, per quanto siano emerse interpretazioni diverse, non si è mai potuto dimostrare in modo conclusivo che tutto fosse frode o invenzione da parte sua. Questo non significa che ogni fenomeno fosse autentico. Significa qualcosa di più inquietante: che il mistero, anche quando viene sottoposto a sguardo critico, a volte resiste.

E così la storia di Gef e quella di Harry Price sembrano toccarsi in un punto preciso, quasi occulto. Da una parte una mangusta parlante che nessuno riesce a fissare del tutto nella realtà. Dall’altra un investigatore capace di smascherare i falsi, ma non di sciogliere tutti gli enigmi. In mezzo ci sono case che sussurrano, muri che scrivono, ombre che si fanno zampa, leggende che continuano a respirare. E il sospetto, sempre vivo, che il paranormale più autentico non sia quello che si mostra con chiarezza, ma quello che rimane appena fuori portata, abbastanza vicino da farsi sentire, abbastanza lontano da non poter essere mai afferrato del tutto.