Tunguska: UFO, antimateria, buchi neri o caduta di un meteorite? – Terza seconda

Più di un secolo dopo quel mattino del 30 giugno 1908, Tunguska continua a resistere a ogni tentativo di essere rinchiusa in una spiegazione definitiva. È questo, forse, il suo tratto più inquietante. Altri disastri naturali, per quanto immensi, col tempo si lasciano ordinare, classificare, assorbire dalla scienza e dalla memoria storica. Tunguska no. Tunguska resta come una cicatrice che pulsa ancora sotto la superficie del sapere, un evento che sembra accettare di essere descritto ma non davvero posseduto. E forse proprio per questo il suo nome continua a evocare qualcosa di più di una semplice esplosione atmosferica. Evoca una visita, una frattura, una manifestazione.

La foresta abbattuta, il cielo aperto, il boato sentito a distanze mostruose, le notti luminose in Europa, il cratere che non si trova, il lago che forse è nato dopo, i frammenti che mancano, le tracce chimiche ambigue, le testimonianze deformate dal terrore e dal tempo. Ogni elemento, preso da solo, può forse essere ricondotto a una logica naturale. Ma insieme compongono un mosaico che continua a emanare un fascino oscuro, come se al centro di tutto ci fosse qualcosa che ancora non abbiamo davvero guardato negli occhi.

Per questo, accanto all’ipotesi dell’asteroide o della cometa esplosa in quota, sono nate nel tempo visioni più ardite, più inquietanti, più seducenti. C’è chi ha immaginato che sopra la taiga non sia detonata una roccia venuta dallo spazio, ma qualcosa di costruito, di guidato, di non umano. Un velivolo sconosciuto, una sonda, un oggetto precipitato da un altrove intelligente. In questa lettura il mancato ritrovamento di resti consistenti non sarebbe un problema, ma quasi un indizio. Come se ciò che esplose su Tunguska non appartenesse alla materia ordinaria, o si fosse dissolto in una forma di energia troppo estrema per lasciare dietro di sé relitti riconoscibili.

Altri hanno parlato di antimateria, di collisioni impossibili, di micro buchi neri, di armi cosmiche, di esperimenti sfuggiti al controllo dell’uomo o addirittura di potenze terrestri ancora ignote. Sono ipotesi che abitano la fascia più febbrile dell’immaginazione, certo, ma non sono nate per caso. Sono germogliate proprio nel vuoto lasciato dall’evento, in quella zona d’ombra dove la spiegazione più ragionevole non basta a dissolvere il senso di estraneità. Perché Tunguska non appare soltanto come un impatto mancato. Appare come un fenomeno che ha toccato la Terra senza appartenervi del tutto.

E in fondo il mistero vero non è nemmeno solo ciò che cadde. È il modo in cui cadde. Nessun cratere classico. Nessuna massa centrale evidente. Solo una devastazione a raggiera, come se il colpo fosse venuto dal cielo e avesse colpito il mondo senza volerci lasciare un corpo da seppellire. Quasi un’apparizione distruttiva, una presenza che si manifesta in tutta la sua potenza e poi scompare, lasciando dietro di sé soltanto alberi abbattuti, racconti spezzati e una memoria collettiva che non riesce a decidersi tra scienza e incubo.

La Siberia, poi, non è un luogo neutro per un evento del genere. La taiga ha qualcosa di arcaico, di immenso, di quasi rituale. È un territorio che amplifica il mistero. Se una simile esplosione fosse avvenuta sopra una città, avrebbe lasciato archivi, reperti, cronache immediate, misure e mappe precise. Ma sopra quella distesa selvaggia, lontana dagli sguardi del mondo, l’evento ha potuto quasi mitizzarsi da subito, come se il luogo stesso avesse protetto il suo segreto. La foresta non ha soltanto subito Tunguska. L’ha assorbita. L’ha custodita. L’ha resa leggenda.

E così, negli anni, Tunguska è diventata molto più di un caso astronomico o geologico. È diventata una soglia narrativa tra il cosmo e la Terra. Il punto in cui l’uomo moderno, convinto di poter dare un nome a tutto, si è trovato davanti a qualcosa di smisurato e insieme elusivo. Un monito forse. O forse una semplice dimostrazione di quanto siamo piccoli sotto il cielo. Ma c’è anche un’altra possibilità, quella che spiega il potere così tenace di questa storia: che Tunguska ci attragga perché sembra dirci che il cielo non è un fondale innocuo. Che lassù non c’è soltanto distanza, ma anche minaccia, volontà, passaggio.

Persino il fatto che eventi simili, almeno in teoria, possano ripetersi, aggiunge a questa vicenda una sfumatura quasi profetica. Tunguska non è solo un enigma del passato. È anche il ricordo concreto che il nostro pianeta può essere toccato all’improvviso da forze esterne capaci di cambiare il paesaggio in pochi secondi. In questo senso l’evento assume una forma quasi archetipica: il fuoco dal cielo, il bosco schiacciato, la luce nella notte, il fragore che annuncia una rottura nell’ordine del mondo. È un racconto antico quanto la paura umana, ma accaduto in pieno Novecento, nel secolo che avrebbe voluto sostituire il mito con il calcolo.

Forse, alla fine, Tunguska continua a vivere proprio perché nessuna interpretazione riesce a cancellare le altre. L’asteroide resta plausibile. Le simulazioni hanno un loro peso. Gli studi sugli alberi, sui sedimenti, sulle anomalie forniscono una trama concreta. Eppure, sopra questa trama continua a scorrere un’ombra più antica, più istintiva, più difficile da zittire. L’idea che quel giorno la Terra sia stata sfiorata da qualcosa di radicalmente estraneo. Non necessariamente un’astronave, non necessariamente una volontà aliena nel senso più semplice del termine, ma comunque qualcosa che appare ancora oggi come un messaggio violento dell’altrove.

E allora la verità più fedele a Tunguska, forse, non è quella che chiude il caso, ma quella che accetta di lasciarlo parzialmente aperto. Non per debolezza, ma per rispetto verso la sua natura profonda. Ci sono eventi che spiegati del tutto smettono di parlare. Tunguska invece continua a parlarci proprio perché resta incompleta, tagliente, sospesa. Come una porta che si è aperta per un istante sopra la Siberia e poi si è richiusa troppo in fretta perché gli uomini potessero vedere davvero chi, o che cosa, fosse passato.

Tunguska resta dunque questo: il grande enigma incendiato del Novecento, la prova che il cielo può ancora comportarsi come un abisso vivo. E nella memoria della taiga, tra i tronchi caduti e il silenzio che li ha ricoperti, sembra sopravvivere ancora la stessa domanda che nacque quel mattino. Non soltanto che cosa esplose. Ma da dove veniva davvero.