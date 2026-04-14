Snuff, quando l’orrore smette di essere finzione

Ci sono parole che non entrano nella mente come semplici termini, ma come ferite. Snuff è una di queste. Ha il suono breve di qualcosa che si spegne, ma dietro quella sillaba si apre un territorio nero in cui letteratura, cinema e cronaca sembrano sfiorarsi fino quasi a confondersi. È un tema che inquieta proprio perché abita una zona di confine: quella in cui la rappresentazione della violenza non si limita più a evocare il male, ma sembra volerlo trattenere, mostrare, vendere, trasformare in merce per gli appetiti più oscuri.

La morte, del resto, non irrompe soltanto sullo schermo. Può insinuarsi anche tra le pagine di un libro, contaminando il lettore con il sospetto che ciò che sta leggendo non appartenga del tutto all’invenzione. È qui che nasce il disagio più profondo. Non semplicemente davanti all’orrore narrato, ma davanti alla possibilità che quel racconto sia il riflesso deformato di qualcosa che esiste davvero nel sottosuolo del mondo, in una clandestinità dove l’umano sembra disfarsi e lasciare il posto a una fame senza volto.

Certo, c’è una differenza abissale tra un’opera narrativa che mette in scena l’idea dello snuff e la realtà di presunti materiali prodotti per saziare pulsioni malate. Eppure il punto più perturbante sta proprio in questa vicinanza. La finzione, quando tocca certi argomenti, smette di essere soltanto invenzione e diventa una soglia. Il lettore o lo spettatore non osservano più da una distanza sicura. Sentono invece di essersi avvicinati a una porta socchiusa, dietro la quale potrebbe nascondersi qualcosa che il mondo civile preferisce fingere inesistente.

Il cinema ha spesso sfiorato questo abisso, talvolta per denunciarlo, altre volte per provocare, altre ancora per esplorare quella zona malsana in cui repulsione e attrazione si intrecciano. Sullo schermo scorrono immagini pensate per turbare, disturbare, mettere a disagio, e proprio da questo disagio nasce una domanda scomoda: perché certi orrori esercitano un fascino così tenace? Forse perché chiamano in causa il nostro rapporto più segreto con il divieto, con il confine, con ciò che non dovrebbe mai essere guardato e che proprio per questo continua ad attirare sguardi.

Nella letteratura, però, tutto diventa ancora più sottile e insidioso. Un romanzo che affronta una materia simile non mostra direttamente. Suggerisce, insinua, costruisce immagini nella mente del lettore con una precisione spesso più invasiva di quella cinematografica. Le parole non scorrono soltanto: si depositano. E certe scene, pur non essendo viste, sembrano lasciare dietro di sé una traccia quasi fisica, come un’ombra appiccicosa, un odore mentale difficile da allontanare. Il lettore si sorprende allora a voler proseguire e insieme a desiderare di distogliere lo sguardo, come se il testo stesso fosse diventato un corridoio troppo stretto, troppo buio, troppo vicino a qualcosa che non dovrebbe avere forma.

È in questa tensione che il tema dello snuff rivela la sua natura più spaventosa. Non è soltanto una questione di violenza estrema. È il sospetto che esista un punto oltre il quale l’immagine, il racconto e il desiderio smettono di essere separabili. Un punto in cui la crudeltà si fa spettacolo, il dolore diventa consumo e l’orrore si trasforma in linguaggio clandestino per una umanità deviata. Da qui nasce il fascino nero di questo argomento, un fascino che non ha nulla di morboso nel senso banale del termine, ma tutto a che fare con la paura di ciò che accade quando l’uomo non si limita più a immaginare il male, bensì lo contempla come intrattenimento.

Parlare di snuff, dunque, significa entrare in una delle zone più tossiche dell’immaginario contemporaneo. Una zona dove la finzione assorbe materiale dalla realtà, e la realtà a sua volta sembra imitare gli incubi della finzione. Significa interrogarsi su ciò che resta della coscienza quando la violenza non è più solo raccontata, ma messa in scena come merce segreta, come rito nascosto, come prodotto destinato a chi ha smarrito ogni residuo di pietà.

E forse è proprio questo a rendere il tema così persistente. Lo snuff non è soltanto un argomento estremo. È una crepa aperta nella percezione del mondo, una di quelle fenditure attraverso cui si intravede quanto possa essere profondo il buio sotto la superficie della cultura, dello spettacolo, del desiderio. Letteratura e cinema, quando si avvicinano a questo territorio, non fanno altro che affacciarsi su quella crepa. E il lettore, lo spettatore, restano lì, sospesi, con la sensazione inquietante che da certe immagini e da certe pagine non si esca del tutto puliti.