Alfred Ekhator, svolta da papà: con Marta Capuozzo arriva il primo bebè

Nuovo capitolo per Alfred Ekhator, che dopo l’esperienza a Temptation Island si prepara a vivere l’emozione più grande: diventare padre. L’ex volto del reality e la compagna Marta Capuozzo hanno annunciato sui social di aspettare un bambino.

La coppia ha condiviso la lieta notizia con un post tenerissimo, mostrando il pancione, il test positivo e una delle prime ecografie. Parole semplici, ma cariche di gioia: “Sei stata la sorpresa più bella della nostra vita. Baby Ekhator, mamma e papà ti amano già tantissimo”.

Per Alfred si tratta di una vera rinascita sentimentale dopo la fine della relazione con Anna Acciardi, segnata da tensioni, tradimenti e addii sotto i riflettori. Con Marta, invece, l’ex protagonista di Temptation Island sembra aver trovato una nuova stabilità.

La loro storia era uscita allo scoperto nell’estate 2025, durante una vacanza a Sharm el-Sheikh. Oggi, a meno di un anno dall’inizio della relazione, i due sono pronti ad allargare la famiglia e ad accogliere il loro primo figlio.