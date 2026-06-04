Sesso di coppia: quando la routine entra in camera da letto con le ciabatte

Parliamoci chiaro: la vita sessuale di coppia è uno di quegli argomenti che tutti fingono di gestire benissimo, mentre sotto sotto molti stanno lì a chiedersi: “Ma siamo normali o siamo diventati coinquilini con il mutuo?”.

Secondo una vecchia indagine internazionale condotta in diversi Paesi, solo una parte delle persone si dichiarava davvero soddisfatta della propria vita sessuale. Tradotto in lingua umana: sotto le lenzuola, non sempre scoppiano fuochi d’artificio. A volte scoppia solo il sonno.

Il punto non è fare classifiche, contare le volte o trasformare la camera da letto in un reparto statistico con grafici e tabelle. Il punto è capire che la sessualità, soprattutto nelle relazioni lunghe, cambia. E se nessuno ne parla, rischia di infilarsi lentamente nel famoso tunnel della routine, quello dove si entra in due e si esce con il pigiama di pile.

All’inizio è tutto scoperta, curiosità, messaggi ambigui, profumi scelti con strategia militare e mutande carine che non hanno ancora conosciuto il ciclo “lavaggio rapido”. Poi arrivano gli anni, la convivenza, le bollette, la stanchezza, le lavatrici, le cene da preparare, il lavoro, i figli per chi li ha, il divano che chiama più forte di qualunque fantasia erotica.

E così, piano piano, il desiderio può perdere brillantezza. Non perché l’amore sia finito per forza, ma perché spesso nessuno gli lascia più spazio. Il sesso diventa una cosa da rimandare, come il cambio dell’armadio o la visita dal dentista. “Domani”, “nel weekend”, “quando saremo meno stanchi”. Spoiler: la stanchezza ha un abbonamento annuale.

Molte coppie si ritrovano in questa situazione senza nemmeno accorgersene. Si vogliono bene, si stimano, condividono la casa, le abitudini, magari anche il telecomando, che è già una prova d’amore notevole. Però il corpo dell’altro diventa familiare al punto da essere quasi invisibile. E lì bisogna fermarsi.

Non per colpevolizzarsi, ma per chiedersi: cosa ci manca davvero? Intimità? Dialogo? Gioco? Tempo? Leggerezza? O semplicemente la capacità di guardarci ancora come persone desiderabili e non solo come esseri umani che devono ricordarsi di comprare il detersivo?

La comunicazione, anche se sembra la parola più noiosa del mondo, resta fondamentale. Parlare di sesso con il proprio partner non dovrebbe essere un interrogatorio né una riunione condominiale. Dovrebbe essere un modo per dirsi cosa piace, cosa manca, cosa si vorrebbe riscoprire. Con delicatezza, ironia e senza trasformare ogni frase in un’accusa.

A volte basta poco: cambiare atmosfera, ritagliarsi tempo, spegnere il telefono, smettere di dare tutto per scontato. Altre volte può essere utile rivolgersi a una terapeuta di coppia o a una sessuologa, soprattutto quando il silenzio è diventato più ingombrante del problema.

E poi sì, si può anche giocare. Non c’è niente di male nel cercare complicità, fantasia, piccoli cambiamenti, purché siano condivisi, rispettosi e desiderati da entrambi. La sessualità non dovrebbe essere una prestazione, ma uno spazio di piacere, fiducia e libertà.

La cosa importante è non usare il sesso come arma, ricatto o pagella della relazione. Non esiste una frequenza perfetta valida per tutti. Esistono coppie felici con ritmi diversi, desideri diversi, stagioni diverse. Il problema nasce quando uno dei due soffre, si sente rifiutato, invisibile o costretto.

Alla fine, la domanda non è: “Quante volte lo fanno gli altri?”. Anche perché gli altri, spesso, raccontano favole più creative di un romanzo fantasy.

La domanda vera è: “Noi stiamo bene così?”.

Se la risposta è sì, meraviglia. Se la risposta è no, non serve disperarsi né fingere. Serve parlarne, ascoltarsi, ritrovarsi. Magari partendo da una cosa semplice: ricordarsi che sotto il pigiama, le bollette e la lista della spesa, ci sono ancora due persone che possono scegliersi.

E magari, ogni tanto, anche spegnere la TV prima che parta il terzo episodio consecutivo.