Milano, al Teatro degli Angeli arriva Giacomo Poretti con “Ambrogio e Agostino”

Il 24 e 25 marzo 2026 il Teatro degli Angeli ospita Ambrogio e Agostino, lo spettacolo scritto da Luca Doninelli e Giacomo Poretti, che vede lo stesso Poretti protagonista in scena.

Al centro della narrazione c’è Milano, città viva e simbolica, che diventa fondale e motore dell’incontro tra due figure lontane per origine ma unite da un destino comune: Ambrogio, vescovo di Milano di origine germanica, e Agostino, insegnante di retorica africano. Un incrocio di vite e pensieri che racconta il riconoscimento di sé, in una città che accoglie ma allo stesso tempo chiede responsabilità.

Lo spettacolo si muove tra storia e riflessione contemporanea, mettendo in scena il tema dello “straniero” e il ruolo della città come spazio di trasformazione. Milano emerge così come una madre esigente, capace di spingere chi la attraversa a confrontarsi con il proprio talento e con il proprio destino.

Prodotto da Gli Incamminati Centro di produzione teatrale, Ambrogio e Agostino si presenta come un evento teatrale che unisce profondità narrativa e presenza scenica, affidandosi alla sensibilità interpretativa di Poretti.

Le repliche sono in programma:

martedì 24 marzo 2026 alle ore 20.30

mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 20.30

I biglietti hanno un costo di 18 euro (intero), 13 euro (under 30 e over 65) e 8 euro per studenti universitari, scuole di teatro e possessori di Desidera Card (acquistabili in cassa).

Un appuntamento che intreccia memoria, identità e città, offrendo al pubblico uno sguardo intenso su Milano e sul senso più profondo dell’incontro umano.