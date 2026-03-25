Bodie, la città fantasma della California tra abbandono e maledizioni

Bodie, in California, è uno dei luoghi più inquietanti e affascinanti del West americano. Un tempo ricco centro legato alla corsa all’oro, oggi è una celebre città fantasma, sospesa nel tempo tra edifici abbandonati, strade deserte e un silenzio che rende tutto ancora più suggestivo.

Dopo il periodo di massimo splendore, Bodie cominciò a svuotarsi fino a essere abbandonata nei primi decenni del Novecento. Oggi si presenta come un luogo rimasto quasi immobile, con case, negozi e strutture che sembrano conservare le tracce di una vita interrotta all’improvviso. Tra i luoghi più impressionanti c’è anche un vecchio emporio ancora pieno di oggetti, come se qualcuno dovesse tornare da un momento all’altro.

Attorno a Bodie sono nate molte storie di fantasmi. In tanti sostengono che tra gli edifici in rovina si aggirino presenze misteriose e che anche il cimitero massonico sia teatro di fenomeni inspiegabili. Questo alone soprannaturale ha contribuito a trasformare la città in una meta amatissima da appassionati di misteri e leggende.

Una delle credenze più note riguarda la cosiddetta maledizione di Bodie. Secondo la tradizione, chi porta via dal sito una pietra, un chiodo o qualsiasi piccolo oggetto viene perseguitato dalla sfortuna finché non lo restituisce. È una leggenda molto famosa, alimentata proprio dall’atmosfera unica del luogo.

Arroccata tra le montagne della Sierra Nevada, Bodie continua ancora oggi a colpire chi la visita. Più che una semplice città abbandonata, appare come un frammento di passato rimasto intrappolato nel tempo, dove storia e leggenda finiscono per confondersi.