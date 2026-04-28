Kadykchan, la città fantasma inghiottita dal gelo sovietico

Tra le pieghe più remote della Siberia esiste un luogo dove il tempo sembra essersi spezzato come ghiaccio sotto i passi. Kadykchan, in Russia, non possiede la fama tragica di Chernobyl, ma la sua storia ha un fascino altrettanto inquietante, fatto di carbone, silenzi e sogni sovietici rimasti intrappolati tra edifici vuoti.

Nata durante la Seconda guerra mondiale, Kadykchan fu costruita dai prigionieri del regime sovietico. Doveva diventare un simbolo di progresso industriale: una città operaia alimentata da due miniere di carbone, promessa di lavoro, crescita e futuro. Per un periodo, quel futuro sembrò davvero possibile. La popolazione arrivò a circa 7.000 abitanti e la città cominciò a respirare al ritmo duro e costante dell’estrazione mineraria.

Poi arrivò il crollo.

Un’esplosione in miniera causò la morte di sei persone e segnò l’inizio della fine. Con la chiusura di entrambe le miniere, Kadykchan perse il suo cuore economico. Senza lavoro, senza prospettive e stretta nella morsa del clima siberiano, la città iniziò a svuotarsi lentamente, appartamento dopo appartamento, strada dopo strada.

Nel 2008, degli antichi 7.000 abitanti ne restavano appena 250. Oggi Kadykchan appare come un relitto dell’epoca sovietica: palazzi abbandonati, finestre cieche, strade deserte e stanze dove sembrano ancora echeggiare voci scomparse. Non è una città morta per un singolo cataclisma, ma consumata da un abbandono più sottile, quasi burocratico: il tipo di scomparsa che non fa rumore, ma lascia dietro di sé un silenzio immenso.

Kadykchan è questo: una città nata dal carbone e sepolta dal gelo, un fantasma urbano ai confini del mondo, dove la memoria sovietica continua a camminare tra i muri vuoti.