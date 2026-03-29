Noelia Castillo Ramos, addio a 25 anni: la sua eutanasia chiude una lunga battaglia per il diritto di scegliere

Noelia Castillo Ramos è morta a 25 anni in un centro sociosanitario della provincia di Barcellona, mettendo fine a una vicenda dolorosa che negli ultimi due anni ha scosso la Spagna e riaperto il dibattito sul diritto all’eutanasia.

La giovane era rimasta paraplegica nel 2022 dopo un tentativo di suicidio, maturato in un contesto di sofferenza estrema seguito alle violenze sessuali subite da parte dell’ex compagno e di altri tre giovani. Da allora, aveva espresso con fermezza e continuità la volontà di porre fine alla propria vita attraverso la morte assistita, sostenendo di non voler più continuare a vivere nel dolore.

Il suo percorso, però, è stato tutt’altro che semplice. Per quasi due anni, Noelia ha dovuto affrontare un duro contenzioso giudiziario a causa dell’opposizione del padre, che insieme a un’associazione cattolica conservatrice aveva cercato di bloccare la procedura sostenendo che la figlia non fosse pienamente in grado di decidere. Nonostante questo, tutti i gradi di giudizio hanno confermato la legittimità della sua richiesta.

Dal tribunale di Barcellona fino alla Corte costituzionale spagnola, e successivamente anche davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, i giudici hanno riconosciuto che Noelia era lucida, consapevole e pienamente rientrante nei requisiti previsti dalla legge per accedere all’eutanasia.

La sua storia si è conclusa mentre all’esterno della struttura erano presenti piccoli gruppi di persone, tra cui esponenti religiosi, che speravano fino all’ultimo di fermare la procedura. Noelia, invece, ha scelto di vivere i suoi ultimi momenti senza la presenza dei familiari.

Nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche, rilasciate in un’intervista televisiva, aveva ribadito di non aver mai cambiato idea sulla decisione presa. Aveva raccontato anche il difficile rapporto con il padre durante tutta la battaglia legale, lasciando infine parole che oggi suonano come il sigillo più doloroso della sua vicenda: voleva soltanto poter finalmente riposare.