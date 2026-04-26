Chernobyl, l’ordine più crudele: uccidere i cani e i gatti lasciati indietro

Il 26 aprile 1986 l’esplosione del reattore 4 della centrale di Chernobyl trasformò Pryp”jat in una città fantasma. Gli abitanti furono caricati sugli autobus con pochissimo preavviso. Documenti, qualche indumento, lo stretto indispensabile. Tutto il resto doveva restare lì. Anche gli animali. Cani, gatti e piccoli compagni domestici furono esclusi dall’evacuazione. Le autorità sovietiche temevano che potessero trasportare particelle radioattive fuori dalla zona contaminata. Molte famiglie provarono a portarli con sé, nascondendoli sotto i cappotti o nelle borse, ma i soldati impedirono quasi sempre la fuga. Per molti fu un addio mascherato da attesa. Si pensava di tornare dopo pochi giorni. Invece, quelle porte non si sarebbero più riaperte.

Nei giorni successivi arrivò l’ordine più duro: eliminare gli animali rimasti nell’area. Squadre militari percorsero cortili, scale, appartamenti e strade abbandonate. I cani venivano spesso attirati con il cibo, poi uccisi. Lo stesso accadde a gatti e altri animali domestici. I corpi finirono in fosse comuni, parte di una bonifica cupa e quasi mai raccontata. A eseguire quegli ordini furono spesso giovani soldati, impreparati a quel compito. Alcuni, anni dopo, raccontarono di aver sparato in aria per far scappare gli animali o di aver provato a risparmiarne qualcuno. Ma la macchina dell’emergenza aveva poca pietà: bisognava contenere il rischio, cancellare ogni possibile vettore di contaminazione. Per gli sfollati, il dolore non finì con la perdita della casa. Molti ricordano ancora il proprio cane che inseguiva l’autobus, un gatto lasciato con una ciotola d’acqua, un guaito dietro un cancello. Il senso di colpa diventò una seconda nube, invisibile ma persistente. Non tutti gli animali morirono. Alcuni sfuggirono agli abbattimenti e sopravvissero nella zona di esclusione. Da loro discendono molti dei cani che ancora oggi vivono attorno a Chernobyl, seguiti da volontari e organizzazioni che li nutrono, li vaccinano e ne monitorano la salute. La loro presenza è una memoria viva. Ricorda che il disastro non travolse soltanto edifici, corpi e territori, ma anche legami quotidiani: quelli silenziosi, fedeli, domestici.

A quarant’anni di distanza, tra palazzi vuoti e foreste tornate padrone, quei cani sono ciò che resta di un addio imposto. Non parlano, non accusano. Ma camminano ancora lì, tra le rovine, come piccole ombre calde dentro il gelo della storia.