Chernobyl, le conseguenze reali del disastro nucleare: morti, tumori, contaminazione e effetti sull’ambiente

Il 26 aprile 1986 il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl Nuclear Power Plant esplose durante un test di sicurezza fallito. L’incidente liberò nell’atmosfera enormi quantità di materiale radioattivo che si diffusero in gran parte dell’Europa. Ancora oggi è considerato uno dei peggiori disastri nucleari della storia.

Le vittime immediate furono relativamente poche rispetto alla scala dell’evento, ma estremamente drammatiche. Due operai morirono durante l’esplosione e 28 vigili del fuoco e tecnici morirono nelle settimane successive per sindrome acuta da radiazioni. Negli anni successivi altri lavoratori esposti a dosi molto elevate morirono per complicazioni correlate all’esposizione radioattiva. Le morti dirette attribuite con certezza alle radiazioni vengono generalmente stimate tra 30 e 50 persone.

Le conseguenze più pesanti emersero nel tempo. L’effetto sanitario più documentato riguarda i tumori alla tiroide, soprattutto nei bambini e negli adolescenti esposti allo iodio radioattivo in Ucraina, Bielorussia e nelle aree più contaminate. Negli anni successivi furono registrati migliaia di casi di tumore tiroideo collegati all’incidente. Alcuni studi hanno inoltre osservato aumenti di determinate patologie nei cosiddetti “liquidatori”, cioè le centinaia di migliaia di persone coinvolte nelle operazioni di bonifica. In queste popolazioni sono stati studiati aumenti di alcuni tumori, problemi cardiovascolari, disturbi neurologici e possibili effetti sulla fertilità e sulla salute riproduttiva.

Le stime sulle morti a lungo termine legate a Chernobyl restano controverse. Alcuni organismi internazionali parlano di alcune migliaia di morti premature potenzialmente attribuibili all’esposizione alle radiazioni nelle popolazioni più colpite. Altri studi propongono numeri più alti. La difficoltà nasce dal fatto che molte malattie, come i tumori, possono comparire decenni dopo e non sempre è possibile attribuire con certezza ogni singolo caso alla contaminazione radioattiva.

Anche l’Italia fu raggiunta dalla nube radioattiva. Nel nord del paese furono rilevate contaminazioni da isotopi come il cesio-137. Alcuni studi hanno analizzato possibili aumenti di tumori tiroidei in specifiche aree, ma gli effetti osservati furono molto inferiori rispetto alle zone vicine al disastro. Non esistono prove solide di un aumento generalizzato di leucemie in Italia direttamente attribuibile a Chernobyl.

Uno degli elementi più persistenti rilasciati nell’ambiente fu il cesio-137, che ha un tempo di dimezzamento di circa 30 anni. Questo significa che la radioattività diminuisce lentamente e che tracce della contaminazione possono restare presenti per decenni o secoli in terreni, foreste e sedimenti.

Gli effetti sugli animali furono evidenti soprattutto nei primi anni dopo il disastro. In diverse specie vennero osservate malformazioni, mutazioni genetiche, problemi riproduttivi e alterazioni biologiche. Gli ecosistemi acquatici subirono forti contaminazioni e alcuni pesci mostrarono danni genetici e livelli molto elevati di radioattività nei tessuti.

Oggi la situazione nella zona di esclusione è complessa. Molti grandi mammiferi, come lupi, cervi e cinghiali, sono numerosi grazie all’assenza quasi totale dell’uomo. Tuttavia alcuni studi continuano a rilevare effetti biologici e genetici legati all’esposizione cronica alle radiazioni. La presenza abbondante di animali non significa necessariamente assenza di danni biologici.

La difficoltà nel ricostruire con precisione tutte le conseguenze di Chernobyl dipende anche dal contesto storico. Nei primi giorni dopo l’incidente le autorità sovietiche mantennero segrete molte informazioni. Solo negli anni successivi, soprattutto dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’Ucraina collaborò con organizzazioni internazionali come World Health Organization e International Atomic Energy Agency permettendo studi più approfonditi.

Chernobyl resta ancora oggi un simbolo delle conseguenze che un incidente nucleare può avere sulla salute umana, sull’ambiente e sulla storia di intere popolazioni.