Il filo giusto per gioielli perfetti: guida pratica per infilare perle e pietre

Una delle lezioni più importanti nella creazione di gioielli con perline è che non esiste un filo universale adatto a ogni progetto. Ogni materiale ha caratteristiche precise e scegliere quello giusto può fare la differenza tra un gioiello resistente e ben rifinito e una creazione destinata a rovinarsi in fretta.

La seta è uno dei materiali più classici e raffinati. Ha una consistenza morbida, flessibile e piacevole da lavorare. È disponibile in molte misure e colori, sia su rocchetto sia su cartoncino con ago già applicato. È particolarmente indicata per infilare perle e perline leggere con fori lisci, perché permette di creare nodi eleganti e regolari tra un elemento e l’altro. Tuttavia è anche delicata: può allungarsi, rovinarsi con l’umidità o essere tagliata da perline abrasive. Per questo le perle infilate su seta dovrebbero essere reinfilate ogni pochi anni.

Il filo di nylon, come il Nymo, è una valida alternativa alla seta. Anche questo è disponibile in diverse misure e colori, su rocchetti, bobine o cartoncini con ago. È meno fragile della seta, si annoda bene e può essere usato per infilare perle, realizzare gioielli con conterie, lavorare al telaio, eseguire il punto Peyote e altre tecniche decorative. Si allunga meno della seta e non marcisce se si bagna. Prima dell’uso, però, è consigliabile passarlo nella cera d’api o in un prodotto specifico per fili, così da evitare che si sfilacci durante la lavorazione.

Il nylon legato è ancora più resistente. Le fibre sono unite tra loro per offrire maggiore forza e protezione contro l’abrasione. Pur non avendo la morbidezza elegante della seta, si annoda bene ed è adatto anche a pietre dure e perline più abrasive. Per questo si avvicina molto a un filo multiuso. Si trova in vari colori e in piccoli rocchetti; tra i marchi più conosciuti ci sono Stringth e Silkon. Di solito richiede l’uso di un ago, ma si può anche irrigidire l’estremità con una goccia di supercolla per creare una sorta di ago incorporato.

Il filo da pesca, invece, è un materiale plastico rigido e semitrasparente. Non si annoda facilmente e, con il tempo, la luce solare o i raggi ultravioletti possono indebolirlo fino a farlo rompere. Si compra in piccoli rocchetti nei negozi di articoli sportivi. Può essere utile per prove preliminari, ad esempio mentre si progetta una collana, oppure per tenere insieme fili grezzi di perline prima della lavorazione definitiva. Non richiede ago, ma non è consigliabile usarlo per un gioiello finito.