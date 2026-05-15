MUBI presenta la prima clip di Fatherland, il nuovo film di Paweł Pawlikowski in concorso a Cannes

MUBI ha diffuso la prima clip di Fatherland, il nuovo lungometraggio di Paweł Pawlikowski, regista premio Oscar per Ida e vincitore a Cannes per la regia di Cold War. Il film sarà presentato in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes.

Scritto dallo stesso Pawlikowski insieme a Henk Handloegten, Fatherland riunisce un cast internazionale guidato da Sandra Hüller, candidata all’Oscar per Anatomia di una caduta e interprete di La zona d’interesse. Accanto a lei ci sono Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow e Anna Madeley.

Il film è una produzione internazionale che coinvolge MUBI, OUR Films, Extreme Emotions, Nine Hours e Chapter 2, con la collaborazione di Circle One e Apocalypso Pictures e la partecipazione di Arte e Pathé. Le vendite internazionali sono affidate a The Match Factory.

Per il progetto Pawlikowski torna a collaborare con alcuni dei suoi storici partner creativi, tra cui il direttore della fotografia Łukasz Żal, già candidato all’Oscar, la costumista Aleksandra Staszko e gli scenografi Katarzyna Sobańska e Marcel Sławiński.

Ambientato durante la Guerra Fredda, Fatherland racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann, interpretato da Hanns Zischler, e la figlia Erika Mann, interpretata da Sandra Hüller. Attrice, giornalista e pilota di rally, Erika accompagna il padre in un viaggio attraverso una Germania ancora segnata dalle rovine del dopoguerra.

A bordo di una Buick nera, i due attraversano il Paese da Francoforte, sotto influenza statunitense, fino a Weimar, controllata dai sovietici. Per Thomas Mann si tratta del primo ritorno nella Germania natale dopo la fuga negli Stati Uniti durante il nazismo.

Con Fatherland, Pawlikowski torna a confrontarsi con alcuni dei temi centrali del suo cinema: identità, memoria, senso di colpa, famiglia e lacerazioni della storia europea. Dopo il successo internazionale di Ida e Cold War, il regista polacco porta a Cannes un nuovo racconto ambientato in un’Europa sospesa tra macerie materiali e conflitti morali.