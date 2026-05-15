Consiglio d’Europa, a Chișinău vertice dei ministri degli Esteri: Ucraina, migrazioni e difesa della democrazia al centro del confronto

I ministri degli Esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa si riuniranno il 15 maggio a Chișinău, in Moldova, per la sessione annuale del Comitato dei Ministri. L’incontro sarà aperto dalla presidente moldava Maia Sandu e affronterà alcuni dei principali dossier politici e strategici che riguardano il continente europeo.

Tra i temi centrali del vertice figura la guerra della Russia contro l’Ucraina, con particolare attenzione alla responsabilità internazionale per il conflitto e ai processi di ricostruzione del Paese nel dopoguerra. Il Consiglio d’Europa discuterà anche delle iniziative già avviate per sostenere Kiev sul piano istituzionale e democratico.

Un altro punto chiave all’ordine del giorno riguarda le politiche migratorie. I ministri esamineranno le possibili linee comuni europee dopo la conferenza ministeriale del dicembre 2025, con l’obiettivo di arrivare a una dichiarazione condivisa del Comitato dei Ministri sul tema delle migrazioni.

Spazio anche alla discussione sul cosiddetto Nuovo Patto Democratico per l’Europa, alla luce del nuovo rapporto annuale del segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset. Il confronto riguarderà in particolare il rafforzamento delle istituzioni democratiche, la protezione dei processi elettorali e il contrasto alle manipolazioni informative e alle interferenze straniere, considerate una minaccia crescente per la stabilità politica europea.

Durante la sessione sarà inoltre adottato un nuovo protocollo aggiuntivo per aggiornare la Convenzione sul contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla confisca dei proventi criminali, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti giuridici contro la criminalità economica internazionale.

Tra i dossier sul tavolo anche la futura strategia di azione esterna del Consiglio d’Europa e il tema più ampio della cooperazione internazionale, in un momento in cui il multilateralismo viene considerato sempre più sotto pressione a livello globale.

La riunione si concluderà con il passaggio della presidenza del Comitato dei Ministri dalla Moldova al Principato di Monaco. Il ministro degli Esteri moldavo Mihai Popșoi presenterà il bilancio dei sei mesi di presidenza moldava, mentre Monaco illustrerà le priorità del proprio mandato per il semestre successivo.

Al termine dell’incontro è prevista una conferenza stampa con i rappresentanti di Moldova e Monaco insieme al segretario generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset.