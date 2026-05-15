Katia Zaia, “Virale 2.0”: quando l’estate balla con un messaggio di pace

Katia Zaia torna con “Virale 2.0”, un pezzo fresco, solare e super pop, di quelli che puntano dritti alla playlist dell’estate.

Ritmo leggero, energia positiva e voglia di ballare: la cantautrice siciliana firma un brano pensato per girare, farsi cantare e accendere l’umore fin dal primo ascolto.

Il titolo è tutto un programma. In un mondo dove diventa virale qualsiasi cosa, Katia sceglie di far correre qualcosa di bello: amore, pace, leggerezza e condivisione.

“Virale 2.0” non vuole essere solo una canzone da mettere a volume alto in macchina o nelle serate con gli amici. Dentro c’è anche un messaggio semplice e diretto: la musica può unire, superare confini e parlare a tutti, senza distinzioni.

Nel videoclip arrivano richiami colorati e simbolici al popolo cubano, insieme a un pensiero rivolto anche alla Palestina. Il risultato è un mix tra festa, ritmo e cuore.

Pubblicato da KZ Record, il brano conferma Katia Zaia come un’artista indipendente, solare e istintiva, capace di muoversi tra pop, vibrazioni latine e atmosfere mediterranee.

Dopo “Me río de ti”, “Privé”, “Virale” e “Nella macchina mia”, Katia continua a costruire il suo mondo musicale fatto di energia, colore e libertà.

“Virale 2.0” è una canzone leggera ma non vuota: si balla, si canta, si condivide. E magari finisce davvero per diventare virale, ma nel modo giusto.