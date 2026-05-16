La lontra dal Sangro al Rio Torto: una colonizzazione che sogno…

Ci sono ritorni che non fanno rumore. Non arrivano con annunci, fanfare o tagli di nastro. Arrivano di notte, lungo una riva umida, dentro l’acqua fredda, tra le radici dei salici e il respiro scuro del bosco. Il ritorno della lontra nel Sangro è uno di questi.

Per anni ho raccontato i fiumi come se fossero soltanto geografia: una linea blu sulle mappe, un nome nei libri, un confine tra un paese e l’altro. Ma un fiume non è una riga. Un fiume è un corpo vivo. Ha vene, ferite, memoria. E quando una lontra torna a nuotare nelle sue acque, significa che quel corpo non è morto. Significa che, nonostante tutto, la natura sta ancora provando a guarire.

Nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la lontra era praticamente scomparsa da decenni. Una perdita silenziosa, di quelle che fanno meno notizia di un incendio o di una frana, ma che raccontano lo stesso disastro: fiumi impoveriti, habitat spezzati, acque disturbate, rive trasformate, natura costretta ad arretrare. Poi, lentamente, qualcosa è cambiato.

La presenza della lontra nel bacino del Sangro è stata confermata dal Parco. Gli studi più recenti parlano di una piccola popolazione stabile, stimata in circa 10-12 individui nel territorio monitorato. Numeri fragili, certo. Numeri che non autorizzano trionfalismi. Ma numeri enormi, se penso che per oltre quarant’anni la sua presenza era rimasta poco più di un’assenza. Dieci, dodici lontre non sono soltanto un dato scientifico. Sono una speranza che nuota. Sono la prova che la natura, quando non viene soffocata del tutto, cerca ancora una strada. E la strada della lontra è l’acqua.

Il cuore di questa storia è il Sangro. Il Sangro nasce nell’Alto Parco, attraversa Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, poi scende verso Alfedena e prosegue il suo viaggio fino all’Adriatico. È una grande arteria naturale, un corridoio ecologico che unisce montagne, gole, laghi, boschi e vallate. Per la lontra, il Sangro non è soltanto un fiume. È casa possibile. È via di ritorno. È rifugio, caccia, movimento, futuro.

Dove l’acqua resta pulita, dove le sponde non vengono violentate dal cemento, dove la vegetazione ripariale viene lasciata vivere, dove il pesce c’è ancora e il disturbo umano non diventa padrone, la lontra può tornare. E il suo ritorno mi obbliga a una domanda semplice: siamo disposti a meritare questa presenza?

Perché poi c’è Alfedena. E c’è il Rio Torto. Il Rio Torto nasce nell’area dei Monti della Meta e scende verso Alfedena attraversando ambienti preziosi, freschi, ombrosi, ancora capaci di custodire bellezza. È un affluente del Sangro e confluisce proprio nel territorio alfedenese. Questo significa una cosa molto importante: se il Sangro è la grande strada della lontra, il Rio Torto potrebbe diventare una delle sue deviazioni naturali più delicate e affascinanti.

Devo dirlo con onestà: ad oggi non risultano conferme ufficiali pubbliche di una presenza stabile della lontra nel Rio Torto. Non posso trasformare un desiderio in certezza. Non posso usare la natura come scenografia dei miei sogni.

Ma posso ascoltare ciò che il territorio suggerisce.

Il collegamento tra Sangro e Rio Torto esiste. L’ambiente, in diversi tratti, è favorevole. La lontra segue i corsi d’acqua, esplora, risale, cerca cibo, riparo, tranquillità. Non conosce i confini dei Comuni. Non sa dove finisce una proprietà e dove comincia un’altra. Conosce solo il linguaggio antico dell’acqua pulita.

Ed è per questo che il sogno non è assurdo. È un sogno ecologico, concreto, possibile.

Immaginare la lontra che dal Sangro arriva al Rio Torto significa immaginare un territorio che torna a essere connesso. Significa vedere i fiumi non come canali da sfruttare, ma come corridoi di vita. Significa capire che ogni torrente, ogni riva, ogni tratto di vegetazione lasciato in pace può diventare un passaggio per la fauna selvatica.

Dove potrebbe arrivare questa colonizzazione?

Potrebbe consolidarsi lungo il tratto alto del Sangro. Potrebbe interessare le zone più tranquille verso Alfedena. Potrebbe spingersi negli affluenti meglio conservati, come il Rio Torto, se l’ambiente resterà adatto. Potrebbe rafforzare, nel tempo, una rete naturale dell’Alto Sangro in cui la lontra non sia più un’apparizione rara, ma una presenza possibile, rispettata, protetta.

Ma non accadrà da sola.

O meglio: la lontra può tornare da sola, ma può restare solo se smettiamo di distruggere ciò che la tiene in vita.

Servono fiumi puliti. Servono scarichi controllati. Servono rive rispettate. Serve non trasformare ogni corso d’acqua in un problema idraulico da raschiare, tagliare, semplificare. Serve lasciare spazio alla vegetazione, agli insetti, ai pesci, agli anfibi, agli uccelli, ai mammiferi. Serve capire che un fiume troppo ordinato spesso è un fiume impoverito.

La natura non ha bisogno della nostra retorica. Ha bisogno della nostra rinuncia al dominio.

E allora il ritorno della lontra nel Sangro dovrebbe commuovermi, sì, ma anche responsabilizzarmi. Perché non basta emozionarmi davanti all’idea di un animale meraviglioso che torna. Bisogna poi difendere l’acqua in cui torna. Bisogna opporsi all’abbandono dei rifiuti, agli interventi inutilmente aggressivi, all’inquinamento, alla logica per cui ogni spazio selvatico deve essere addomesticato.

Una lontra nel Sangro non è una cartolina. È un giudizio.

Mi dice che lì, almeno in parte, il fiume respira ancora. Ma mi dice anche che tutto può essere perduto se non impariamo a guardare questi luoghi con più rispetto.

Io sogno una lontra che una notte risale dal Sangro verso il Rio Torto. La sogno mentre scivola nell’acqua senza chiedere permesso, mentre attraversa il buio con la sicurezza antica degli animali liberi. La sogno perché quel passaggio direbbe qualcosa di noi. Direbbe che non abbiamo distrutto tutto. Direbbe che Alfedena custodisce ancora una possibilità selvatica. Direbbe che il futuro non deve per forza essere più povero del passato. Ma perché quel sogno diventi realtà, dobbiamo proteggere i fiumi adesso. Non domani. Non quando sarà troppo tardi. Non quando la lontra sarà di nuovo soltanto un ricordo. Adesso.

Perché quando una lontra torna in un fiume, non torna soltanto un animale. Torna la voce dell’acqua. Torna la dignità di un ecosistema. Torna una promessa fragile, bellissima, che posso ancora scegliere di non tradire.