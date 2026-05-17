Cavalli cancellati, carne sospetta e giustizia leggera: lo scandalo che pesa più di 600 euro

Quando una storia parla di animali portati illegalmente al macello, io non riesco a leggerla come una semplice vicenda giudiziaria. Non ci riesco perché dietro ogni fascicolo, ogni capo d’accusa, ogni verbale, ci sono esseri viventi trasformati in merce, spostati, registrati, cancellati, resi invisibili.

A febbraio 2025, un’indagine dei Carabinieri del NAS di Perugia ha fatto emergere un presunto sistema illegale tra Umbria e Puglia. Al centro della vicenda ci sarebbero oltre cento cavalli che non potevano essere destinati alla macellazione e che invece sarebbero finiti al macello attraverso documenti falsificati, controlli aggirati e tracciabilità compromessa.

Non parliamo di un dettaglio amministrativo. Parliamo di animali che, secondo l’impianto accusatorio, non avrebbero dovuto entrare nella filiera alimentare. Parliamo di accuse pesanti: associazione a delinquere, falsificazione di documenti ufficiali, maltrattamento di animali, commercio di carne proveniente da animali non idonei al consumo.

Io davanti a tutto questo vedo due ferite. La prima è quella inferta agli animali, ridotti a numeri, corpi, carne, profitto. La seconda è quella inferta ai cittadini, perché quando la tracciabilità viene aggirata e i controlli vengono manipolati, non crolla solo una tutela per gli animali: crolla anche la fiducia nella sicurezza alimentare.

Poi arriva il punto che lascia addosso una sensazione amara. Uno degli imputati principali ha patteggiato: 2 anni e 6 mesi di reclusione trasformati in lavori socialmente utili e un risarcimento di 600 euro.

Se i fatti contestati sono questi, faccio fatica a vedere in una conseguenza simile un messaggio davvero forte. Perché davanti a un sistema che avrebbe portato al macello cavalli non macellabili, che avrebbe messo in discussione documenti, controlli e salute pubblica, una risposta così rischia di sembrare piccola. Troppo piccola.

Non spetta a me sostituirmi ai giudici. Ma posso dirlo da cittadino e da persona che sta dalla parte degli animali: una pena percepita come lieve rischia di indebolire il valore stesso della legge. Rischia di far passare l’idea che tutto questo sia grave sulla carta, ma non abbastanza nella realtà.

Il processo non è finito. Animal Equality è parte civile e continuerà a seguire gli sviluppi insieme all’avvocato e attivista Glauco Gasperini. Ed è importante che questa vicenda non venga ridotta a una parentesi, a un caso tecnico, a una notizia da dimenticare dopo poche ore.

Qui non ci sono solo cavalli traditi.

C’è la sicurezza di ciò che arriva sulle tavole.

C’è il controllo pubblico su una filiera delicatissima.

C’è la credibilità delle istituzioni.

C’è il modo in cui uno Stato decide quanto vale la vita di un animale quando qualcuno prova a trasformarla in guadagno illegale.

Io credo che una società civile si misuri anche da questo: da come protegge chi non può parlare, da come punisce chi aggira le regole, da quanto è disposta a difendere la verità quando la verità viene nascosta dentro un documento falso.

E in questa storia, almeno per ora, la domanda resta sospesa come una ferita aperta: davvero tutto questo può pesare solo poche centinaia di euro?