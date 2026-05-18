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Oroscopo di oggi 23/05

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

Ariete
Cara Ariete, oggi hai una soglia di pazienza così sottile che potrebbe rompersi pure salutando qualcuno. Evita discussioni inutili: non tutte meritano il tuo fuoco interiore.

Toro
Hai bisogno di serenità, ma qualcuno oggi potrebbe metterti alla prova con richieste assurde o drammi non richiesti. Ricorda: non sei un centro assistenza emotiva.

Gemelli
Oggi hai il dono della parola… e pure dell’esagerazione. Attenzione a non promettere la luna se già fatichi a trovare le chiavi di casa.

Cancro
Sei più sensibile del solito. Quel messaggio freddo o quel silenzio improvviso potrebbero infastidirti parecchio. Respira: non tutto è una dichiarazione di guerra emotiva.

Leone
Vuoi attenzioni e forse anche un po’ di venerazione collettiva. Qualcuno potrebbe però non capire il tuo valore. Succede, purtroppo esistono persone distratte.

Vergine
Hai voglia di sistemare ogni dettaglio del pianeta. Ma oggi prova un gesto rivoluzionario: lasciare qualcosa com’è senza intervenire.

Bilancia
Indecisione cosmica. Oggi cambi idea più volte del meteo di primavera. Cerca almeno di scegliere cosa mangiare senza una crisi esistenziale.

Scorpione
Hai intuizioni fortissime, ma attenzione a non leggere significati nascosti anche in un semplice “ok”.

Sagittario
Hai voglia di evasione. Routine e persone pesanti oggi ti sembrano punizioni medievali.

Capricorno
Troppi pensieri pratici. Oggi ricordati che ogni tanto puoi anche vivere senza sentirti in colpa.

Acquario
Hai idee brillanti ma un po’ incomprensibili per il resto del pianeta.

Pesci
Romantica, intuitiva e leggermente persa nei pensieri. Occhio a non idealizzare troppo qualcuno.

Frase del giorno:
“Ci sono persone che danno energia. Altre sembrano funzionare a sottrazione.”

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Cristina Lamia
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