Tai Chi, i 10 principi fondamentali che guidano ogni movimento

Il Tai Chi viene spesso percepito come una disciplina fatta di movimenti lenti e armoniosi, ma dietro ogni gesto esiste una precisa filosofia del corpo e dell’energia. Ogni forma nasce da principi consolidati che guidano postura, respirazione, equilibrio e consapevolezza.

Ecco dieci concetti considerati fondamentali nella pratica del Tai Chi.

1. Il corpo si muove come un’unica unità

Ogni movimento deve essere collegato al successivo. L’azione nasce dalla colonna vertebrale, passa attraverso il bacino e le gambe, per poi risalire verso il tronco, le braccia e infine le mani e le dita. Nulla si muove in modo isolato.

2. Le spalle devono restare rilassate

Una delle regole più importanti è evitare tensioni inutili. Le spalle sollevate o rigide ostacolano la fluidità del movimento e il corretto utilizzo dell’energia.

3. I polsi devono mantenere una posizione corretta

Nelle diverse scuole di Tai Chi esistono particolari configurazioni delle mani. Nella forma Cheng, ad esempio, viene data grande importanza alla cosiddetta “mano della signora”, una posizione considerata essenziale per favorire la corretta circolazione dell’energia.

4. La lentezza è una risorsa

Muoversi lentamente non è un semplice esercizio estetico. La lentezza aiuta a migliorare il controllo del corpo, la coordinazione e la percezione dello spazio circostante.

5. Mantenere la concentrazione

Durante la pratica è importante restare presenti e concentrati. Se la mente si distrae, bisogna continuare ad eseguire i movimenti e ritrovare gradualmente l’attenzione.

6. Le ginocchia restano leggermente piegate

La postura deve essere stabile e continua. Durante l’esecuzione delle forme si evita di alzarsi e abbassarsi inutilmente, mantenendo un livello costante e controllato.

7. La forza nasce dai piedi

Secondo la tradizione del Tai Chi, la potenza non viene generata dalle braccia. L’energia parte dai piedi, attraversa le gambe e il corpo per essere infine espressa attraverso le mani.

8. La testa deve essere leggera

La posizione ideale è quella di una testa che sembra sospesa verso l’alto, senza rigidità del collo e senza tensioni muscolari.

9. Petto rilassato e schiena attiva

La postura corretta prevede un torace non eccessivamente espanso e una schiena ben sostenuta. Questo equilibrio favorisce stabilità, respirazione e fluidità.

10. La respirazione deve essere naturale

Il respiro rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina. L’attenzione viene spesso rivolta al dan tian, il centro energetico situato nella parte inferiore dell’addome. Con il tempo, il praticante impara a coordinare in modo sempre più naturale respirazione e movimento.

Nel Tai Chi questi principi non sono semplici dettagli tecnici. Rappresentano le fondamenta di una pratica che unisce movimento, concentrazione e consapevolezza, trasformando ogni esercizio in un percorso di equilibrio tra corpo e mente.