Tennis, volée e smash: l’arte di chiudere il punto a ret

Nel tennis il gioco a rete rappresenta una delle forme più aggressive e decisive dell’attacco. Volée e smash non sono colpi di attesa, ma strumenti pensati per chiudere il punto appena si presenta l’occasione.

La volée richiede rapidità, posizione e controllo. Una volta arrivati a rete, il giocatore deve colpire appena riesce a portare la racchetta sulla palla, senza cercare movimenti ampi o inutili. Il peso del corpo va trasferito verso il colpo, sfruttando il piede più vicino alla traiettoria della palla.

Le volée si dividono principalmente in basse e alte. Quelle basse, sotto la vita, devono essere bloccate più che colpite. Quelle alte, invece, possono essere più incisive e giocate con maggiore velocità. In entrambi i casi il polso deve restare fermo e stabile, evitando movimenti forzati che rischiano di compromettere il controllo.

Nel gioco a rete conta soprattutto la direzione. Una buona volée non deve essere spettacolare, ma efficace: diretta nello spazio libero, rapida, precisa. L’obiettivo è togliere tempo all’avversario e costringerlo a tentare il passante più difficile.

Accanto alla volée c’è lo smash, il colpo dall’alto che serve a punire i pallonetti troppo corti. A differenza della volée, lo smash richiede uno swing più ampio, simile al servizio, con un movimento libero della spalla e una chiusura decisa.

Molti errori nello smash nascono da due problemi: perdere di vista la palla o colpire senza convinzione. Per questo il giocatore deve mantenere equilibrio, seguire la traiettoria fino all’impatto e completare il movimento con decisione.

Il pallonetto resta invece il principale strumento difensivo contro chi attacca la rete. Può servire a guadagnare tempo, spingere indietro l’avversario o spezzare il ritmo dello scambio. Se ben eseguito, deve cadere profondo, vicino alla linea di fondo, rendendo difficile una risposta aggressiva.

Volée, smash e lob raccontano una parte essenziale del tennis: quella in cui il punto si costruisce sul tempo, sulla posizione e sulla capacità di scegliere il colpo giusto nel momento giusto. Non basta colpire forte. A rete vince chi arriva prima, vede meglio lo spazio e trasforma ogni occasione in pressione.