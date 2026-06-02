Oroscopo di oggi 03/06

L’oroscopo scritto da una donna che ha imparato che le stelle indicano la strada, ma certe persone riescono comunque a sbagliare uscita.

♈ Ariete

Cara Ariete, oggi hai una quantità di energia che potrebbe alimentare un piccolo comune. Il problema è decidere dove indirizzarla. Evita di usarla tutta per irritarti con chi impiega venti minuti a dire una cosa che poteva dire in venti secondi.

♉ Toro

Hai bisogno di tranquillità, certezze e persone che mantengano la parola data. Non stai chiedendo la luna, eppure oggi potrebbe sembrarlo. Mantieni la calma: chi vale davvero si riconosce dai fatti.

♊ Gemelli

La tua mente oggi sembra una fiera di idee, progetti, dubbi e intuizioni. Affascinante, certo. Ma prova a finire almeno una cosa prima di iniziarne altre cinque.

♋ Cancro

Oggi sei più riflessiva del solito. Alcune situazioni che ti hanno fatto perdere sonno potrebbero apparirti improvvisamente più piccole. Crescere significa anche smettere di dare importanza a chi vive di confusione.

♌ Leone

Hai voglia di essere apprezzata e considerata. Buone notizie: qualcuno nota molto più di quanto lasci intendere. Cattive notizie: non tutti hanno il coraggio di dirlo.

♍ Vergine

Hai già individuato tutte le cose che non funzionano. Complimenti. Adesso però prova a notare anche quelle che funzionano benissimo. Esistono, te lo prometto.

♎ Bilancia

Oggi il tuo desiderio di armonia si scontra con la realtà di alcune persone che sembrano fare di tutto per complicarsi la vita. Non lasciarti trascinare nei loro labirinti.

♏ Scorpione

Hai intuizioni precise come un orologio svizzero. Attenzione però a non interpretare ogni silenzio come un segnale misterioso proveniente dall’universo.

♐ Sagittario

Hai voglia di novità, leggerezza e libertà. La routine oggi ti sembra una punizione inventata da qualcuno molto triste.

♑ Capricorno

Hai molte responsabilità sulle spalle e spesso fai finta che non ti pesino. Oggi concediti il lusso di rallentare senza sentirti improduttiva.

♒ Acquario

Le tue idee sono avanti. Talmente avanti che qualcuno oggi potrebbe impiegare qualche minuto per capire dove vuoi arrivare. Porta pazienza.

♓ Pesci

Sensibile, intuitiva e un po’ sognatrice. Oggi però hai una lucidità speciale che ti permette di vedere chiaramente chi ti porta serenità e chi soltanto confusione.