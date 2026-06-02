COSA DICONO LE STELLE

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Oroscopo di oggi 03/06

Oroscopo del Giorno
Cristina Lamia
Author: Cristina Lamia
1 min.read

L’oroscopo scritto da una donna che ha imparato che le stelle indicano la strada, ma certe persone riescono comunque a sbagliare uscita.

Ariete
Cara Ariete, oggi hai una quantità di energia che potrebbe alimentare un piccolo comune. Il problema è decidere dove indirizzarla. Evita di usarla tutta per irritarti con chi impiega venti minuti a dire una cosa che poteva dire in venti secondi.

Toro
Hai bisogno di tranquillità, certezze e persone che mantengano la parola data. Non stai chiedendo la luna, eppure oggi potrebbe sembrarlo. Mantieni la calma: chi vale davvero si riconosce dai fatti.

Gemelli
La tua mente oggi sembra una fiera di idee, progetti, dubbi e intuizioni. Affascinante, certo. Ma prova a finire almeno una cosa prima di iniziarne altre cinque.

Cancro
Oggi sei più riflessiva del solito. Alcune situazioni che ti hanno fatto perdere sonno potrebbero apparirti improvvisamente più piccole. Crescere significa anche smettere di dare importanza a chi vive di confusione.

Leone
Hai voglia di essere apprezzata e considerata. Buone notizie: qualcuno nota molto più di quanto lasci intendere. Cattive notizie: non tutti hanno il coraggio di dirlo.

Vergine
Hai già individuato tutte le cose che non funzionano. Complimenti. Adesso però prova a notare anche quelle che funzionano benissimo. Esistono, te lo prometto.

Bilancia
Oggi il tuo desiderio di armonia si scontra con la realtà di alcune persone che sembrano fare di tutto per complicarsi la vita. Non lasciarti trascinare nei loro labirinti.

Scorpione
Hai intuizioni precise come un orologio svizzero. Attenzione però a non interpretare ogni silenzio come un segnale misterioso proveniente dall’universo.

Sagittario
Hai voglia di novità, leggerezza e libertà. La routine oggi ti sembra una punizione inventata da qualcuno molto triste.

Capricorno
Hai molte responsabilità sulle spalle e spesso fai finta che non ti pesino. Oggi concediti il lusso di rallentare senza sentirti improduttiva.

Acquario
Le tue idee sono avanti. Talmente avanti che qualcuno oggi potrebbe impiegare qualche minuto per capire dove vuoi arrivare. Porta pazienza.

Pesci
Sensibile, intuitiva e un po’ sognatrice. Oggi però hai una lucidità speciale che ti permette di vedere chiaramente chi ti porta serenità e chi soltanto confusione.

“La pace mentale arriva quando smetti di spiegare il tuo valore a chi ha già deciso di non vederlo.”

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