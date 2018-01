Cinematografica Perona di Azzurra Fragale e Mauro Corneglio (IT, 2017, 41’)

Domenica 14 gennaio 2018, ore 20.30 il ciclo gLocal Doc / Il cinema del reale in Piemonte porta un nuovo appuntamento al Cinema Massimo dedicato al mondo del documentario regionale, con l’anteprima assoluta di Cinematografica Perona di Azzurra Fragale e Mauro Corneglio.

Cinematografica Perona (IT, 2017, 41’) di Azzurra Fragale e Mauro Corneglio delinea una riflessione sul rapporto tra cinema e comunità attraverso la storia della famiglia Perona, che da quattro generazioni gestisce cinema a Cuorgnè (Torino) e da quasi un secolo è il punto di riferimento per tutti gli appassionati della settimana arte del Canavese.

Seguendo Vilma, Gabriella, Chiara e Fernando Perona in un percorso di riscoperta di luoghi e memorie, il film racconta le storie di una famiglia che ha segnato la vita di un’intera comunità, attraverso le tre sale attive a Cuorgnè nel corso del ’900.

Nel Teatro Comunale ottocentesco si schiudono i ricordi dei film muti degli Anni ’20, con gli spettatori che incitano i cowboys durante gli inseguimenti. Al Cinema Perona, nuova sala all’avanguardia inaugurata nel 1949, approdarono i grandi film americani la stagione neorealista e la magia dei cartoni animati. La magia del cinema oggi continua al Margherita, dedicato alla memoria della nonna, che mantiene gli ampi spazi degli Anni ’70 ed è significativo della vivacità culturale del territorio: “Rispetto ad altre zone in cui si sono imposti i multisala” affermano i registi Azzurra Fragale e Mauro Corneglio “a Ivrea, Cuorgnè, Valperga resistono sale che alternano le ultime uscite ad apprezzate rassegne d’essai. La partecipazione del pubblico è un segno positivo che conferma l’importanza della visione collettiva come esperienza condivisa.”

Cinematografica Perona è prodotto da Collettivo Cromocinque, sodalizio fondato nel 2007 da Azzurra Fragale, Michele Bosio, Mauro Corneglio, Tommaso Menietti e Andrea Origlia con l’intento di realizzare documentari dedicati al Canavese, e con il contributo di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Archivio Mario L. G. Ceretto.

La replica e prima proiezione canavesana è in programma martedì 16 gennaio, alle 21.15, proprio nella sala del Cinema Margherita di Cuorgnè. Insieme ai registi interverranno Alessandro Gaido, Presidente di Piemonte Movie, e il critico cinematografico Fabio Pezzetti Tonion. Sarà una serata speciale ad ingresso libero, con la presentazione della seconda fase della rassegna “Due Città al Cinema”, giunta alla 36a edizione.

Cinematografica Perona è il primo passo di KinoCanavese, progetto di ricerca dedicato alla memoria del Cinema e delle sale del territorio, incentrato su un sito che sarà attivo a partire dal debutto del film.

gLocal Doc / Il cinema del reale in Piemonte fa parte del progetto Piemonte Cinema Network.

Il Progetto Piemonte Cinema Network per la promozione e la diffusione del cinema realizzato in Piemonte è curato da: Associazione Piemonte Movie, Film Commission Torino Piemonte, FIP Film Investimenti Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival su mandato della Regione Piemonte. L’obiettivo principale è creare un circuito distributivo dei prodotti cinematografici piemontesi di qualità coinvolgendo le sale cinematografiche e altri spazi polifunzionali, contribuendo allo sviluppo della rete regionale dei Presìdi cinematografici locali e della loro programmazione artistica.

Per informazioni: www.piemontemovie.com