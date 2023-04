Codacons Cremona su conciliazione Autorità trasporti

CREMONA: ATTIVA LA CONCILIAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI.

CODACONS: UNA SOLUZIONE AUSPICATA DA TEMPO CHE COSTITUISCE, SICURAMENTE, UN’ARMA IN PIU’ A FAVORE DEI CONSUMATORI.

Cremona: È attiva, attraverso il sito internet dell’Autorità, la piattaforma «ConciliaWeb», lo strumento telematico adottato dall’Autorità dei trasporti per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) tra utenti e operatori economici dei servizi di trasporto. ConciliaWeb permette di risolvere attraverso la conciliazione le controversie tra utenti e operatori economici, permettendo un abbattimento dei tempi e dei costi dei contenziosi. La disciplina delle procedure ADR adottata dall’Autorità dei trasporti, informa una nota, prevede che, prima di rivolgersi al giudice, occorrerà tentare la conciliazione dinanzi al “Servizio Conciliazioni” ART, oppure, in alternativa, alle Camere di Commercio aderenti alla Convenzione ART-Unioncamere, o ad altro organismo ADR ai sensi del Codice del consumo. La competenza dell’Autorità per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e soggetti economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto, si estende anche ai servizi di trasporto aereo passeggeri, ferme restando, a legislazione vigente, le funzioni sanzionatori esercitate dall’ENAC. Per i settori del trasporto ferroviario, con autobus e marittimo, resta ferma la possibilità di presentare reclami di seconda istanza all’Autorità, ai fini dell’esercizio dei suoi poteri sanzionatori per le violazioni da parte dei vettori ai Regolamenti comunitari in materia di tutela dei diritti degli utenti.

Codacons: “Questa novità costituisce un’importante novità a favore dei consumatori perché va ad offrire uno strumento in grado di rendere – sebbene in una forma alternativa – possibile la giustiziabilità di alcuni diritti importantissimi per i consumatori sovente violati dai comportamenti delle aziende. Una soluzione che ci auguriamo sia, nella gestione, efficace. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

