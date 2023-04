CREMA: PASQUA 2023, 12 MILIONI GLI ITALIANI IN VIAGGIO CON UN OCCHIO AL BUDGET

CODACONS: A DISPOSIZIONI PER SEGNALARE DISAGI E OTTENERE IL RISARCIMENTO IL NOSTRO SPORTELLO S.O.S. VIAGGI & TURISMO.

Crema: Pasqua 2023 vedrà 12 milioni di italiani in viaggio, con una scelta tutta orientata all’Italia (rimane nei confini nazionale oltre il 95% del viaggiatori) e una vacanza che ha come primo obiettivo il relax. Secondo una ricerca condotta per conto di Federalberghi saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali. Il 95,6% resterà in Italia, mentre il 4,4% sceglierà una località estera. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (31,6%), le località d’arte (30,8%), la montagna (17,6%) e, a seguire, i laghi (5,0%) e le località termali (1,3%). Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee (68,2%). L’alloggio preferito sarà la casa di parenti e amici (26,4%); segue da presso l’albergo con un 24,8%, i bed & breakfast (23,6%) e le case di proprietà (13,0%). Quanto si spenderà per Pasqua? La spesa media pro-capite è stimata in 535 euro (un po’ meno per chi rimane in Italia, 792 euro per chi va oltre confine). Il giro d’affari del turismo di Pasqua sarà di oltre 6 miliardi di euro. C’è da considerare anche un altro dato, evidenziato dalla ricerca e legato al caro prezzi: quasi la metà dei vacanzieri (47,2%) ha deciso di ridurre la spesa per questa vacanza proprio a causa dell’inflazione. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (30,7%) e al viaggio (25,9%). L’alloggio assorbe il 22,9% del budget, mentre allo shopping sarà destinato l’8,1%. Perchè si parte a Pasqua? La motivazione principale per la vacanza pasquale sarà il riposo e il relax (64,8%), seguito dal divertimento (31,2%). Il 21,4% degli italiani approfitterà di questa occasione per raggiungere la propria famiglia. Da sottolineare anche i motivi della non vacanza. Fra chi non partirà per Pasqua, il 54,9% ha rivelato di non partire per motivi economici; il 17,7% per motivi familiari e un altro 12,8% perché intende organizzare un viaggio in altro periodo.

Codacons: “Dati tendenzialmente positivi, anche se per i viaggiatori pesano inadempimenti e fioccano le segnalazioni di ritardi e danni. Ricordiamo che è attivo il nostro Sportello S.O.S. Viaggi & Turismo per informazioni sul tema, segnalazioni e per assistenza legale. Contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

