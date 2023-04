PAVIA: RETTE R.S.A. MALATI ALZHEIMER, ANCHE PER IL TRIBUNALE DI FIRENZE LA RETTA E’ A CARICO DEL S.S.N.

Pavia: Dopo Monza e dopo la Corte d’Appello di Milano in un procedimento patrocinato dagli avvocati del Codacons Carlo Gasparro e Angelo Cardarella, anche il Tribunale di Firenze si uniforma al principio di diritto secondo il quale in caso di ricovero di malati di Alzheimer in una R.S.A. la retta è a carico del SSN essendo necessarie prestazioni ad elevata integrazione sanitaria. In applicazione di detto principio il giudice toscano ha condannato la struttura a restituire ai familiari della degente una cifra pari ad oltre 80mila euro equivalente alle rette pagate sino a quel momento.

Codacons: “Il principio va sempre più affermandosi nella giurisprudenza di merito e legittimità; sarebbe tuttavia auspicabile che questo principio fosse sancito a livello legislativo in maniera incontrovertibile in maniera tale da azzerare l’alea a cui inevitabilmente i giudizi civili sono soggetti. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.