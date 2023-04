CREMA: FACILE RISTRUTTURARE, APERTA L’ISTRUTTORIA DA PARTE DELL’ANTITRUST

Crema: L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Facile Ristrutturare, in merito all’utilizzo, sulle piattaforme di recensioni online Trustpilot e Opinioni.it, di giudizi positivi – che si presume siano riconducibili alla stessa Facile Ristrutturare – per accreditare un livello di soddisfazione dei consumatori maggiore di quello reale. Inoltre, sempre secondo l’Antitrust, in recenti messaggi pubblicitari su internet, le società avrebbero indicato dati sulla percentuale dei clienti soddisfatti dal servizio di Facile Ristrutturare (“98%”) che potrebbero risultare fuorvianti per i consumatori. L’istruttoria prende in esame anche la possibile applicazione di un costo aggiuntivo, non chiaramente indicato, in caso di acquisto di materiali di finitura tramite Facile Ristrutturare e presso i suoi fornitori partner con Iva agevolata al 10%.

Codacons: “L’Antitrust ha accolto le nostre denunce e ora sarà possibile fare luce sulle pratiche messe in atto da Facile Ristrutturare e valutare se il comportamento adottato dalla società possa costituire, di fatto, una pratica commerciale scorretta o ingannevole ai sensi degli artt.21 e ss. del Codice del Consumo. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”

