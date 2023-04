PHISHING ALERT: comunicazioni, messaggi, post e contenuti sponsorizzati erroneamente attribuiti ad Eni

CODACONS: MASSIMA ALLERTA, I 6 CONSIGLI DEL CODACONS PER TUTELARSI.

E’ stata rilevata online, di recente, la presenza di comunicazioni, messaggi, post e contenuti sponsorizzati erroneamente attribuiti ad Eni. Questi messaggi sfruttando indebitamente l’immagine e il nome di Eni, rinviavano l’utente, attraverso link presenti nel testo, a siti web, fake account e pagine social appositamente creati e non appartenenti ad Eni. Si tratta di iniziative fraudolente, campagne di disinformazione e profilazione indebita contro le quali Eni opera quotidianamente, in stretta collaborazione con le Autorità competenti. Spesso, nei contenuti rilevati, si fa riferimento a programmi di sostegno, sovvenzioni o bonus economici di varia natura, come rendite economiche periodiche fisse o buoni carburante, per invogliare l’utente ad aderire all’iniziativa e conseguire un illecito profitto.

Codacons: “Per evitare di cadere vittima di truffe online, consigliamo di adottare i seguenti utili accorgimenti: 1.leggere con attenzione i messaggi ricevuti, in quanto, quelli di natura fraudolenta, sono spesso scritti in maniera approssimativa, con errori ortografici e grammaticali, e quindi più facilmente riconoscibili; 2. Verificare sempre la correttezza della dicitura dei domini Internet. Ad esempio, quelli che appartengano a Eni o alle sue società controllate terminano solitamente con eni.com, eniplenitude.com, versalis.com; 3. Se il messaggio ricevuto contiene un link, è opportuno verificare attentamente il mittente, così come, evitando di cliccare, la corrispondenza fra il testo del link e l’effettivo indirizzo; 4. Qualora ci siano dei dubbi in merito al mittente, è opportuno evitare di aprire gli allegati, in quanto potrebbero contenere virus o malware; 5. Non fornire credenziali di accesso, password, codice fiscale o altri dati sensibili, 6. In caso di dubbi in merito la legittimità di una comunicazione proveniente da una specifica Società, utilizzare i canali ufficiali della stessa per le opportune verifiche. Per informazioni sul tema, segnalazioni e assistenza legale contattare lo Sportello S.O.S. Truffe online del Codacons all’indirizzo codacons.vigevano@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

