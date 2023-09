BOLLETTA DEL GAS, RIALZO ALLARMANTE

Crema: Secondo quanto comunicato dall’Arera aumenta, per i consumi di agosto 2023, la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela, che sale del 2,3% rispetto a luglio. Per il mese di agosto che ha registrato una quotazione media all’ingrosso superiore rispetto a quella del mese di luglio, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,21 €/MWh. Per una famiglia tipo in tutela il +2,3% significa spendere 28 euro in più su base annua. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024, nell’ipotesi di prezzi costanti) sale così a 1267 euro, che sommati ai 644 della luce, determinano una stangata complessiva pari a 1911 euro.

Codacons: “Dati allarmanti soprattutto se proiettati a ciò che potrà succedere con l’avvio della prossima stagione termica; il rialzo, soprattutto rispetto al periodo pre-crisi, è monstre e dimostra ancora una volta come la situazione rischi di divenire fuori controllo per le famiglie e i consumatori. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

L’ALCHIMISTA NON percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille). La sua forza sono iscrizioni e contributi donati da chi ci ritiene utile.