NUOVA TRUFFA IN ARRIVO PER I CONSUMATORI, E’ IL BRUSHING

Sembra un’offerta super vantaggiosa, una sorta di «fuori tutto» da outlet, in realtà è una truffa. Di quelle che hanno tutti i requisiti per andare a buon fine: viene speso il nome di un’azienda arci nota (Amazon), si propone di fare una cosa «innocua» come dare il proprio numero di conto corrente, si chiede una cifra irrisoria, di quelle che «anche se non ci guadagno non ci perdo un granché». Invece la punizione per una leggerezza può essere di ben altra entità: conto corrente svuotato.

Codacons: “La truffa è nota come «brushing», che in inglese richiama appunto la spazzolatura. Di cosa? Del conto corrente. Amazon ne è consapevole, tanto che nelle sue pagine di assistenza al cliente dedica a questo tipo di truffe una pagina di «allarme». Massima allerta. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

